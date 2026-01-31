सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्रिपदाच्या आणखी जवळ; गटनेता निवड अन् शपथेपूर्वीच खासदारकी सोडली

मंत्री छगन भुजबळ आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे हे देवगिरी बंगल्यावर दाखल झाले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे इतर नेतेही देवगिरी बंगल्यावर पोहोचले आहेत. सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व नेते देवगिरीवर आले आहेत. याठिकाणी राष्ट्रवादीच्या विधीमंडळ गटाची बैठक होणार आहे. यानंतर गटनेत्याची निवड केली जाईल. सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभेच्या खासदारकीचा राजीनामा दिला. राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्ण यांच्याकडे त्यांनी राजीनामा पाठवून दिला आहे..अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर आता उपमुख्यमंत्री म्हणून खासदार सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी होणार आहे. आज सायंकाळी हा शपथविधी होणार असल्याची माहिती समोर येतेय. याआधी सुनेत्रा पवार यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला असल्याचं सूत्रांनी सांगितलंय. सुनेत्रा पवार या पहाटेच मुंबईला रवाना झाल्या असून देवगिरी बंगल्यात राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेतेही दाखल झाले आहेत..इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर काही तासांतच राजीव गांधींचा झालेला शपथविधी; नंतर निधनाची औपचारिक घोषणा केलेली.सुनेत्रा पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेते पदी निवडीआधी आणि उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्याआधीच खासदारकीचा राजीनामा दिला असल्याचं समोर येतंय. आता राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदी शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत त्यांना विधानसभा किंवा विधानपरिषदेच्या माध्यमातून आमदार व्हावं लागणार आहे..अजित पवार यांच्या पश्चात सुनेत्रा पवार यांनीच उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारावे, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व कार्यकर्ते आणि नेत्यांची भावना होती. त्यानुसार सुनेत्रा पवार यांना विचारणा करण्यात आली होती. त्यांच्याकडून होकार आल्यानंतरच त्यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी निवड करण्याचा निर्णय पक्षाकडून घेण्यात आला. शनिवारी दुपारी पक्षाच्या सर्व आमदारांची बैठक विधानभवनात होणार असून यात पक्षाच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी सुनेत्रा पवार यांची सर्वानुमते निवड केली जाणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांना त्याबाबतचे पत्र दिल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून राज्यपाल कार्यालयाकडे याबाबत माहिती कळविण्यात येईल. त्यानंतर तातडीने शपथविधी होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.