Crime News: सुपे-अहिल्यानगरमध्ये दरोडेखोरांची सराईत टोळी उघड; ४ आरोपी अटकेत, ९९ हजारांचा मुद्देमाल जप्त

पारनेर : सुपे व अहिल्यानगर तालुका पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत रात्रीच्या वेळी दरोडे टाकणाऱ्या 11 जणांच्या सराईत टोळीचा सुपे पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणी चार आरोपींना अटक केली आहे. त्यांच्याकडून 99 हजार रुपये किंमतीचे सोने-चांदीचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत..याबाबत माहिती अशी की, पोलीस निरीक्षक ज्योती गडकरी यांना 24 जुलै रोजी सायंकाळी गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की, देवा उर्फ पावल्या कैलास काळे( वय 35, रा. कडुस पाडळी ता. पारनेर ह.रा. सुंदर सृष्टी शिरूर ) हा सुपे हद्दीतील दरोड्यात सहभागी असून सध्या शिरूर येथे आहे. त्यानुसार तपास पथकाने शिताफिने त्याला ताब्यात घेतले.यावेळी त्याच्याकडे कसून चौकशी केली असता त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली..काळे याने सांगितले की, आम्ही माझ्या साथीदारांसह रायतळे, शहाजापूर, हंगे या गावांमध्ये रात्री घरोघरी शिरून मारहाण करत सोने-चांदीचे दागिने आणि रोख रक्कम लुटली. तसेच 10-15 दिवसांपूर्वी कामरगाव (ता.जि. अहिल्यानगर )येथील मंदिरातील देवीचे सोन्याचे दागिने आणि मुकुटही चोरला..या टोळीतील इतर साथीदारांची नावे पुढीलप्रमाणे असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यात रमेश सावत्या भोसले, तुषार सावत्या भोसले, अविनाश सावत्या भोसले, सुशांत सुरेश भोसले, अनिल सुरेश भोसले, आवेश निरप्या भोसले, लॉढ्या निरप्या भोसले, प्रवीण सुरेश भोसले, राम उर्फ बोकड्या लखन काळे, शरद कैलास काळे. (आरोपी 2 ते 10 सर्व रा. पिंपळगाव कौडा ता.जि. अहिल्यानगर.).या माहितीच्या आधारे पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन आणि अपर पोलीस अधीक्षक वैभव कलबुर्मे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपविभागीय पोलीस अधिकारी शिरीष वमने, पोलीस निरीक्षक ज्योती गडकरी, पोलीस निरीक्षक संतोष खेडकर यांच्या पथकाने सुपे, पारनेर, नगर तालुका पोलीस आणि दक्षिण मोबाईल सेलसोबत संयुक्त कॉम्बिंग ऑपरेशन केले. यात रमेश सावत्या भोसले, प्रवीण सुरेश भोसले आणि शरद कैलास काळे यांना अटक करण्यात आली.त्यांच्या विरोधात सुपे पोलीस ठाण्यात जबरी चोरी मारहाण असे गुन्हे दाखल केले असून पुढील तपास सुपे पोलीस करत आहेत..अटक आरोपींचा पूर्व इतिहास तपासला असता हे सर्व सराईत गुन्हेगार असून धक्कादायक माहिती समोर आली. देवा काळे याच्यावर अहिल्यानगर आणि पुणे जिल्ह्यात चोरी, जबरी चोरी, दरोड्याचे 23 गुन्हे, रमेश भोसलेवर 30 गुन्हे आणि शरद काळेवर 24 गुन्हे दाखल आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.