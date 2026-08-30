पुणे

Bhimashankar Visit: भीमाशंकर ज्योतिर्लिंगात सुप्रिया सुळे यांचे दर्शन; विकासकामांमुळे भाविकांची गैरसोय वाढल्याची टीका

भीमाशंकर ज्योतिर्लिंगाचे दर्शन घेत सुप्रिया सुळे यांची आईच्या परंपरेला पुढे नेण्याची ग्वाही; श्रावणात भाविकांची प्रचंड गर्दी
Supriya Sule performs Jalabhishek at Bhimashankar Jyotirlinga.

Supriya Sule performs Jalabhishek at Bhimashankar Jyotirlinga.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भीमाशंकर : श्रावण महिन्याच्या पार्श्वभूमीवर श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे भाविकांची मोठी गर्दी होत असताना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी रविवार ता. ३० रोजी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंगाचे दर्शन घेतले. यावेळी त्यांनी पवित्र शिवलिंगावर जलाभिषेक करून भगवान शंकराची मनोभावे पूजा-अर्चा केली.

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