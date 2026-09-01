पुणे

Supriya Sule: सुप्रिया सुळेंनी विद्यार्थ्यांशी साधला मनमोकळा संवाद; ‘डॉक्टर, इंजिनिअर नको, पोलीस होणार!’

Supriya Sule Connects With Class 10 Students In Daund: दहावीच्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत सुळे यांनी करिअर निवडीवर मार्गदर्शन केले; डॉक्टर-इंजिनिअरपेक्षा पोलीस होण्याची विद्यार्थ्यांची जास्तीची इच्छा स्पष्ट
Supriya Sule Engages With Students At Siddheshwar Vidyalaya In Daund During E Learning Board Launch Ceremony

Supriya Sule Engages With Students At Siddheshwar Vidyalaya In Daund During E Learning Board Launch Ceremony

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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खुटबाव( पुणे): पिंपळगाव( ता. दौंड) येथील श्री सिद्धेश्वर विद्यालयातील ई लर्निंग बोर्डचे लोकार्पण खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी सुळे यांनी दहावीतील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. अर्ध्या तासाच्या संवादामध्ये सुळे यांनी विद्यार्थ्यांना आपलेसे केले.

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