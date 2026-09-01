Supriya Sule: सुप्रिया सुळेंनी विद्यार्थ्यांशी साधला मनमोकळा संवाद; ‘डॉक्टर, इंजिनिअर नको, पोलीस होणार!’

खुटबाव( पुणे): पिंपळगाव( ता. दौंड) येथील श्री सिद्धेश्वर विद्यालयातील ई लर्निंग बोर्डचे लोकार्पण खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी सुळे यांनी दहावीतील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. अर्ध्या तासाच्या संवादामध्ये सुळे यांनी विद्यार्थ्यांना आपलेसे केले..Teacher Success Story: दोन गुणांनी स्वप्न हुकले, पण जिद्द कायम राहिली; धनश्री काळूखेंची शिक्षक होण्याची प्रेरणादायी कहाणी.इयत्ता दहावीचे वर्ग वर्षभर चालु असतो. शाळेचा निकाल ९५ टक्के असतो अशी माहिती मुख्याध्यापक उत्तम जावळे यांनी दिली. सुप्रिया सुळे यांनी भविष्यात कोण होणार ? असा प्रश्न केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी अभियंता व डॉक्टर या पदाला नकारार्थी मान डोलवत पोलीस होणार हे उत्तर दिले. दहावी मध्ये गणित विषय सोपा जातो. परंतु शास्त्र विषय अवघड आहे असे सांगितले. .आवडता खेळ, आवडती मालिका या संदर्भात मनसोक्त गप्पा मारल्या.त्यानंतर गावातील जय हनुमान तालीम इमारतीचे त्यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. गावातील महिला बचत गटाशी संवाद साधला. त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. त्यानंतर सेंद्रिय गुळ पुरस्कर्ते गिरीश ऍग्रो या उद्योगाला भेट दिली. गुळ कसा तयार करायचा याचे धडे घेतले..पारगाव ता. दौंड येथे स्मार्ट कार्ड वाटप कार्यक्रमास उपस्थित राहिल्या. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातर्फे राज्यातील महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना तिकीट दर सवलतीसाठी एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड सेवा समारंभ त्यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. राहू येथील विद्युत तारेला धक्का बसल्याने मृत पावलेल्या दोन भावंडांच्या भोईटे परिवारातील कुटुंबीयांची भेट घेतली. .Kalyan-Latur Expressway: आनंदाची बातमी! नगर ते मुंबई प्रवास आता अवघ्या तीन तासांत; ४४२ किमीच्या कल्याण-लातूर द्रुतगती महामार्गाचे ड्रोन सर्वेक्षण.नानगाव येथील निधन पावलेल्या कै. पोपटराव खळदकर यांच्या परिवाराची सांत्वन भेट घेतली.याप्रसंगी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे दौंड तालुकाध्यक्ष रामभाऊ टुले, जिल्हा परिषद सदस्यख गायत्री खळदकर,अजित शितोळे, जिल्हा परिषद सदस्य गायत्री खळदकर ,सचिन गायकवाड, चैतन्य पाटोळे, सरपंच कविता कापरे, डॉ. वंदना मोहिते,अमोल नातू आदी मान्यवर उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.