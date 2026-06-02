Pune Politics: महापालिकेपासून विधान परिषदपर्यंत ‘साखरपेरणी’; विक्रम काकडेंच्या उमेदवारीमागील राजकीय गणित, पुण्यात दोन दिवसांतच फिरली समीकरणे

पुणे: स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या मोर्चेबांधणीचा शेवट सोमवारी एका नाट्यमय राजकीय घडामोडीत झाला. पक्षातील अनेक दिग्गज शर्यतीत असतानाही त्यांना मागे टाकत अखेर बांधकाम व्यावसायिक आणि भाजप नेते संजय काकडे यांचे पुत्र विक्रम काकडे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील शहराध्यक्ष सुनील टिंगरे, माजी शहराध्यक्ष दीपक मानकर, पिंपरी-चिंचवडमधील संदीप वाघिरे, विलास लांडे, नाना काटे, योगेश बहल, भाऊसाहेब भोईर तसेच जिल्ह्यातील रणजित शिवतारे, दिलीप मोहिते, रमेश थोरात यांच्यासह अनेक अनुभवी नेते विधान परिषद मतदारसंघ निवडणुकीसाठी इच्छुक होते. पक्ष संघटनेत काम केलेल्या अनुभवी नेत्याला संधी मिळणार की नव्या चेहऱ्याला, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली होती..दरम्यान, अखेरच्या टप्प्यात विक्रम काकडे यांचे नाव चर्चेत आले. रविवारी दिवसभर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, खासदार पार्थ पवार यांच्यासह पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत इच्छुकांच्या नावांवर सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीत पक्षातील अनुभवी नेत्याला उमेदवारी द्यावी, अशी भूमिका इच्छुकांनी मांडली. मात्र काकडे यांच्या उमेदवारीसाठी पक्षातील एका नेत्याने चांगलाच आग्रह धरला. .त्याबाबत एका नेत्याने नकारात्मकता दर्शविली. त्याचबरोबर इच्छुक नेत्यांची नाराजी कमी करण्यासाठीही रविवारी रात्रभर प्रयत्न सुरू होते. सोमवारी सकाळी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे-पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर घडामोडींना वेग आला. त्यानंतर संजय काकडे आणि विक्रम काकडे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अधिकृत प्रवेश केला. पक्ष नेतृत्वाने बाहेरून आलेल्या उमेदवाराला संधी दिल्यामुळे काही नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली, तर पक्षाच्या स्थानिक पातळीवरील पदाधिकाऱ्यांनी राजानीमा अस्त्र उगारले..'महापालिके'पासूनच 'साखरपेरणी'विक्रम काकडे यांचे नाव अलीकडे चर्चेत आले असले, तरी त्यांच्या उमेदवारीसाठी महापालिका निवडणुकीपासूनच 'साखरपेरणी' करण्यात आल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली. त्यांचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पार्थ पवार यांच्याशी असलेले जवळकीचे नाते लक्षात घेऊन संजय काकडे यांनीही राष्ट्रवादीसमवेत जुळवून घेण्यास सुरुवात केली.