Ambegaon Leopard : आंबेगाव तालुक्यातील थोरांदळे परिसरात एकाच वेळी ३ बिबटे; ग्रामस्थांमध्ये दहशत !

Leopard Sighting : थोरांदळे (ता.आंबेगाव) येथील गव्हाळी-उपळी मळा शेतात सोमवारी रात्री साडेसात वाजण्याच्या सुमारास तीन बिबटे फिरताना दिसल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले.
नवनाथ भेके निरगुडसर
निरगुडसर : आंबेगाव तालुक्यातील थोरादळे येथील गव्हाळी-उपळीमळा येथे शेतावर एकाच वेळी तीन बिबटे फिरताना दिसल्याने ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.गेल्या काही दिवसांपासून या भागात बिबट्यांचा वावर वाढला असून पाळीव जनावरे तसेच शेतकरी वर्ग त्रस्त झाला आहे.रात्रीच नव्हे तर आता दिवसाढवळ्याही बिबटे फिरताना दिसत असल्याने नागरिक घराबाहेर पडायलाही घाबरत आहेत.वनविभागाला माहिती मिळताच वनविभागाचे अधिकारी कर्मचारी घटनास्थळी येऊन पाहणी केली.मंगळवारी सकाळी या परिसरात बिबट्या पकडण्यासाठी वनविभागाने पिंजरा लावला आहे.

Leopard : शेंदूरवादा परिसरात बिबट्याचा मुक्त संचार; सहा दिवसांपासून पिंजऱ्यात अडकेना बिबट्या
ambegaon
Leopard
animals
Wildlife
