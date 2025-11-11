Ambegaon Leopard : आंबेगाव तालुक्यातील थोरांदळे परिसरात एकाच वेळी ३ बिबटे; ग्रामस्थांमध्ये दहशत !

निरगुडसर : आंबेगाव तालुक्यातील थोरादळे येथील गव्हाळी-उपळीमळा येथे शेतावर एकाच वेळी तीन बिबटे फिरताना दिसल्याने ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.गेल्या काही दिवसांपासून या भागात बिबट्यांचा वावर वाढला असून पाळीव जनावरे तसेच शेतकरी वर्ग त्रस्त झाला आहे.रात्रीच नव्हे तर आता दिवसाढवळ्याही बिबटे फिरताना दिसत असल्याने नागरिक घराबाहेर पडायलाही घाबरत आहेत.वनविभागाला माहिती मिळताच वनविभागाचे अधिकारी कर्मचारी घटनास्थळी येऊन पाहणी केली.मंगळवारी सकाळी या परिसरात बिबट्या पकडण्यासाठी वनविभागाने पिंजरा लावला आहे. .Leopard : शेंदूरवादा परिसरात बिबट्याचा मुक्त संचार; सहा दिवसांपासून पिंजऱ्यात अडकेना बिबट्या.वनविभागाने बिबट्यांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी पिंजरे आणि पथक तैनात केले असले तरी अजूनपर्यंत त्यांना पकडण्यात यश आलेले नाही.स्थानिक ग्रामस्थांनी वनविभागाला तातडीने बिबट्यांना जेरबंद करण्याची मागणी केली असून मुला–बाळांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. परिसरातील भीतीचे वातावरण कमी करण्यासाठी वनविभागाने सक्रीय पावले उचलावीत अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.फोटो खाली ओळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.