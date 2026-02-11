Ambegaon News : आंबेगावमध्ये ऊस तोडणीदरम्यान सापडली बिबट्याची तीन पिल्ले

निरगुडसर : येथील कैलास बबन वाघ या शेतकऱ्याच्या शेतात ऊसाची तोडणी सुरू असताना ऊस तोडणी मजुरांना १० ते १५ दिवसाची डोळे न उघडलेली बिबट्याची तीन पिल्ले बुधवार (ता.११) रोजी सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास सापडली. .आंबेगाव तालुक्यातील रांजणी कैलास बबन वाघ यांच्या शेतात उसाची तोडणी सुरू असताना सकाळी नऊ वाजता ऊस तोड कामगार ऊस तोडणी साठी आले असता बिबट्याची तीन पिल्ले ऊस तोडे कामगारांना दिसली,ऊस तोडणी कामगारांनी ऊस उत्पादक शेतकरी कैलास वाघ यांना शेतात बिबट्याची पिल्ले सापडल्याचे सांगितले.त्यानंतर भीतीपोटी ऊस तोडी कामगारांनी ऊस तोडण्याचे थांबवले.ग्रामस्थांनी बिबट्याची पिल्ले सापडल्याची माहिती मंचर येथील वनविभागाला दिली..Pune Wildlife News : शिरूर तालुक्यात बिबट्याचे तीन बछडे आढळल्याने उडाली खळबळ; शेतकरी, ऊसतोड मजुरांमध्ये भीतीचे वातावरण.मंचरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनविभागाचे अधिकारी,कर्मचारी,शीघ्र कृती दल व रेक्सू टीम मेंबर घटनास्थळी दाखल झाले.सापडलेल्या तीन बिबट्याच्या पिल्लांचा नुकताच जन्म झालेला असून ही पिल्ले दहा ते पंधरा दिवसाची असून डोळे न उघडलेल्या स्थितीत आहेत या पिल्लांची वैद्यकीय तपासणी करून पिल्ले ज्या ठिकाणी सापडले आहेत त्या ठिकाणी ठेवण्यात आलेली आहेत. बिबट्याची मादी आक्रमक होऊ नये म्हणून ही पिल्ले आईच्या कुशीत देण्यात येणार आहेत.वन विभागाने घटनास्थळी ट्रॅप कॅमेरे लावले असून वनविभागाची बिबट मादीच्या हालचालीवर नजर राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.