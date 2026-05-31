NDA Success Story: जिद्द, चिकाटी अन् कठोर प्रशिक्षणाचा विजय; पदकविजेत्या छात्रांनी उलगडला तीन वर्षांचा प्रेरणादायी प्रवास

पुणे: ‘एनडीए’च्या १५०व्या तुकडीच्या दीक्षान्त संचलनात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या छात्रांचा विविध पदके देऊन गौरव करण्यात आला. कठोर प्रशिक्षण, शिस्त, नेतृत्वगुण आणि शैक्षणिक गुणवत्तेच्या जोरावर छात्रांनी विशेष कामगिरी केलेल्या रोहित कौशिक याला राष्ट्रपतींचे सुवर्णपदक, पीयूष रौतेला याला रौप्यपदक आणि साहिल शर्मा याला ब्राँझपदक प्रदान केले. तर ‘चार्ली’ स्क्वॉड्रनला ‘चीफ ऑफ स्टाफ बॅनर’ने गौरविण्यात आले. संचलनानंतर पदकविजेत्या छात्रांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना आपल्या तीन वर्षांच्या खडतर प्रशिक्षणाचा आलेख मांडला. .Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .कॅम्प तोरणाने शिकवला जगण्याचा धडा : रोहितहरियानातील झज्जर येथील रोहित काजला याने राष्ट्रपतींचे सुवर्णपदक पटकावत ‘एनडीए’मध्ये अव्वलस्थान मिळविले. रोहितचे शालेय शिक्षण बंगळूरमधील ‘राष्ट्रीय मिलिटरी स्कूल’मध्ये झाले. त्यामुळे लष्करी शिस्त आणि वातावरणाची त्याला आधीपासूनच सवय होती. मात्र, ‘एनडीए’मधील पहिल्या सत्रामध्ये सकाळची कठोर दिनचर्या, ड्रिल्स आणि ‘ओडीटी’सारखी आव्हाने त्याच्यासाठी कठीण होती. .रोहित म्हणाला, ‘‘‘एनडीए’तील तीन वर्षांनी मला शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे बदलले. उत्तम वरिष्ठ होण्यापूर्वी एक चांगला कनिष्ठ होणे गरजेचे असते, हे मला येथे शिकायला मिळाले. ‘कॅम्प तोरणा’दरम्यान रात्री जंगलातून ४० किलोमीटरची शर्यत होती. त्यावेळी आमचा एक सहकारी पडला, पण आम्ही त्याला बरोबर घेऊनच दोन टेकड्या पार करत शर्यत पूर्ण केली. या प्रसंगाने मला मानवी शरीराची अफाट क्षमता आणि सहकाऱ्यांबरोबर मिळून कोणतेही ध्येय गाठता येते, याचा मोठा धडा दिला.’’ माझे वडील ‘थ्री ग्रेनेडियर्स’मधून हवालदार पदावरून निवृत्त झाले असून, त्यांच्याकडूनच मला देशसेवेची प्रेरणा मिळाली, असे त्याने नमूद केले..अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केल्यानेच यश : पीयूषसात वर्षे सैनिक शाळेत शिक्षण घेतल्यामुळे ‘एनडीए’तील शारीरिक प्रशिक्षण फारसे कठीण वाटले नाही; मात्र अभ्यास आणि लष्करी प्रशिक्षण यामध्ये समतोल राखणे मोठे आव्हान होते, असे रौप्यपदक विजेता पीयूष रौतेला याने सांगितले. ‘‘शाळेत असताना मी फार अभ्यासू नव्हतो. मात्र, ‘एनडीए’मध्ये आल्यानंतर अभ्यासावर अधिक लक्ष केंद्रित केले. हीच बाब सुरुवातीला माझ्यासाठी आव्हानात्मक होती, पण मी त्यावर मात केली. पाचव्या सत्रामध्ये मला ‘नॅशनल अकॅडमी ॲडज्युटंट’ ही जबाबदारी मिळाली, तो माझ्यासाठी अत्यंत अभिमानाचा क्षण होता,’’ असे पीयूष म्हणाला. प्रबोधिनीतील दोन हजारांहून अधिक कनिष्ठ छात्र आपल्याकडे पाहत असतात. त्यामुळे चालणे, बोलणे, वागणे या प्रत्येक गोष्टीत जबाबदारीची जाणीव ठेवावी लागली, असेही त्याने सांगितले..Pedha City: भारताची 'पेढा राजधानी' कोणती ? जोडला आहे शेकडो वर्षांचा इतिहास ; केवळ चवच नाही तर ही आहे एक परंपरा!.चार अपयशानंतर मिळविले यश : साहिलजम्मू-काश्मीरच्या जम्मू जिल्ह्यातील साहिल शर्मा याने ब्राँझपदक मिळवत जिद्द आणि चिकाटीचे उदाहरण घालून दिले. साहिल म्हणाला, ‘‘माझे वडील ‘७२ आर्मर्ड रेजिमेंट’मध्ये ३० वर्षे सेवेत होते. त्यांच्याकडूनच मला लष्करात जाण्याची प्रेरणा मिळाली. त्यांनी मला हिमाचल प्रदेशातील चैल येथील मिलिटरी स्कूलमध्ये पाठवले, तिथे मला खऱ्या अर्थाने नेतृत्वगुण शिकायला मिळाले.’’ एनडीएमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी साहिलला चार वेळा अपयशाचा सामना करावा लागला. मात्र, त्याने हार न मानता पाचव्या प्रयत्नात यश मिळविले. ‘‘शाळेतील प्रशिक्षक आणि अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनामुळे मी स्वतःवरील विश्वास टिकवून ठेवला. अपयशातूनच मला अधिक शिकायला मिळाले. एनडीएमधील तीन वर्षे माझ्या आयुष्यातील सर्वोत्तम ठरली. माझ्या सहकाऱ्यांबरोबरचे क्षण आयुष्यभर लक्षात राहतील,’’ अशी भावना साहिलने व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.