पुणे : पिण्यासाठी पाणी मागण्याचे नाटक करीत एका नराधमाने घरात घुसून १७ वर्षीय मुलीवर बलात्कार (Torture) केला. ही धक्कादायक घटना पुण्यातील वाकड येथे घडली. मुलगी गरोदर राहिल्यानंतर घटना उघडकीस आली. याप्रकरणी आईच्या तक्रारीवरून आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना फेब्रुवारी महिन्यात घडली होती. (Torture of a minor girl by breaking into the house)

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुलगी फेब्रुवारी महिन्यात घरी एकटीच होती. यावेळी २८ वर्षे वयोगटातील युवकाने मुलीला पिण्यासाठी पाणी मागितले. मुलगी घरात पाण्याचा ग्लास आणण्यासाठी गेली असता युवकानेही घरात प्रवेश केला. यानंतर युवकाने ठार मारण्याची धमकी देत मुलीवर बलात्कार (Torture) केला. बलात्कारानंतर युवक घटनास्थळावरून फरार झाला. बलात्कार झाल्यानंतर भयभीत झालेल्या मुलीने कुणालाही याबद्दल सांगितले नाही.

मात्र, मुलगी गरोदर राहिल्यानंतर ही बाब उघडकीस आली. मुलगी गरोदर असल्याचे समजताच आईने विश्वासात घेऊन विचारपूस करण्यास सुरुवात केली. आईने आस्थेने विचारल्याचे बघून मुलीनेही घडलेला घटनाक्रम (Torture) सांगितला. यानंतर आईने मुलीसह वाकड पोलिस स्टेशन गाठून आरोपीविरुद्ध तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदाअंतर्गत गुन्हा दाखल (Case File) केला. आता पोलिस आरोपी युवकाचा शोध घेत आहे. या घटनेमुळे पुण्यातील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.