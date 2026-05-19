पुणे

रस्त्याकडेच्या ट्रकला धडकून उंडवडीत टेंपो चालकाचा मृत्यू

उंडवडी, ता. १९ : भरधाव मालवाहतूक आयशर टेंपोवरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या मालवाहतूक ट्रकवर जोरदार धडक बसून झालेल्या भीषण अपघातात आयशर चालकाचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना मंगळवारी (ता. १९) पहाटे चारच्या सुमारास संत तुकाराम महाराज पालखी मार्गावरील उंडवडी सुपे (ता. बारामती) येथील टोल नाक्याजवळ घडली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मालवाहतूक आयशर टेंपो (क्र. एमएच ४६ बीयू ८१७४) बारामतीच्या दिशेने निघाला होता. दरम्यान चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने रस्त्यावर उभ्या असलेल्या मालवाहतूक ट्रकवर (क्र. डब्ल्यूबी ३३ केओ ६०३) टेंपो जोरात आदळला. धडक इतकी भीषण होती की आयशर वाहनाचा पुढील भाग पूर्णपणे चुराडा झाला असून, चालक वाहनात अडकून पडला.
अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ मदतीसाठी धाव घेतली. क्रेनच्या सहाय्याने चालकाला वाहनाबाहेर काढण्यात आले. मात्र तोपर्यंत त्याचा मृत्यू झाला होता. मृत चालकाचे नाव समजू शकले नाही. चालकाला झोप लागल्याने हा अपघात झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज स्थानिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
या अपघातानंतर उंडवडी सुपे येथील उद्धव गवळी व सचिन गवळी यांनी मदतकार्य केले. तसेच, टोल नाका प्रशासनानेही मदतीसाठी पुढाकार घेतला. अपघाताची माहिती मिळताच सुपे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत वाहनांची पाहणी करून पंचनामा केला.

