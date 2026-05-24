CSR Initiative: भारत फोर्जच्या सामाजिक उत्तरदायित्वातून कोळवाडी-कोटमदरा गावात पाझर तलावांचे खोलीकरण

घोडेगाव : भारत फोर्जचा सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून कोळवाडी कोटमदऱ्या मध्ये सलग तीन वर्षे पाझर तलावांचे खोलीकरणाचे काम झाल्याने बारा माही पाण्याचा प्रश्न सुटला आहे. येथील पाण्याची साठवण क्षमता दुप्पट झाली आहे. याशिवाय याच परिसरात मजुरांना मजुरी तर शेतकऱ्यांना वर्षभर काम मिळाले आहे..भारत फोर्जचा सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या प्रमुख डॉ. लीना देशपांडे यांच्या मदतीने कोळवाडी-कोटमदरा या गावात गेली पाच वर्षे अनेक उपक्रम राबविण्यात येत आहे. आदिवासी वाड्या वस्त्यांमध्ये रस्ते विकास, जमीन सपाटीकरण, फळझाडे लागवड, पाणी पुरवठ्यासाठी सौर ऊर्जेचे पॅनेल, शाळेसाठी हरित ऊर्जा, फळबाग लागवड, शाश्वत विकासासाठी शेतीला, माणसांना, जनावरांना पाण्याचे श्रोत निर्माण करणे आदी उपक्रम राबविण्यात आले आहेत..तीन वर्षांपूर्वी पानसरेवाडी तलावाची क्षमता ३६ टीएमसी पासून ७२ टीएमसी पर्यंत करण्यात आली आहे. ३० वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेला तलाव जानेवारी मध्ये आटून जायचा. आज भर उन्हाळ्यातही या तलावात पाणी आहे. गेल्या वर्षी कोटमदऱ्याच्या पाझर तलावाचे गाळ व माती काढून विस्तारीकरण करण्यात आले. आज त्यात भरपूर पाणी आहे..या वर्षी भारत फोर्जने महाराष्ट्र आरोग्य मंडळाच्या मार्फत कोळवाडी येथील वेताळवाडी पाझर तलावाचे खोलीकरणाचे काम सुरु आहे. त्याबद्दल भारत फोर्ज व डॉ. लीना देशपांडे यांचे ग्रामस्थांनी आभार मानले आहे..सौर ऊर्जेच्या वापराने पिण्याच्या पाण्याचा वीजबिलाचा प्रश्न मिटला आहे. ग्राम विकास निधी दुसऱ्या कामासाठी वापराने शक्य झाले आहे. ५ वर्षांपूर्वी लावलेल्या कलमी आंब्यांचे आता उत्पन्न सुरु झाले आहे. भारत फोर्ज मुळे कोळवाडी-कोटमदरा येथील ग्रामस्थांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल झाला आहे..ग्रामस्थ डॉ. विलास काळे म्हणाले,जमीन सपाटीकरण, फळ वृक्ष लागवड, पाण्याचे शाश्वत पर्यायामुळे ग्रामस्थांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली आहे. बाहेर मजुरीसाठी जाण्याऱ्या टोळ्या आता स्वतःच्या गावात राबत आहे. विविध भाजीपाल्याचे उत्पादन करून घोडेगाव, मंचर येथे विकत आहे. चारापिके उपलब्ध झालेमुळे दुधाचा पैसे खळखळू लागला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.