TRTI Pune News: आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याला दिशा; टीआरटीआय प्रशिक्षण सुरू करण्यास सरकारची तत्परता, हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा!

पुणे : 'आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे'च्या (टीआरटीआय) लालफितशाहीमुळे आणि ढिसाळ कारभारामुळे गेल्या चार महिन्यांपासून रखडलेले आदिवासी विद्यार्थ्यांचे स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण अखेर सुरू झाले. 'सकाळ'ने या गंभीर प्रश्नाला वाचा फोडल्यानंतर राज्य सरकार आणि आदिवासी विकास मंत्र्यांनी याची तातडीने दखल घेतली. सरकारच्या निर्देशानंतर 'टीआरटीआय' प्रशासनाला जाग आली असून, प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण करून सोमवारपासून (ता. ४) प्रत्यक्ष प्रशिक्षण सुरू झाले आहे. यामुळे राज्यातील हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..'टीआरटीआय'तर्फे राबविल्या जाणाऱ्या केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी), महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी), बँकिंग (आयबीपीएस) अशा विविध स्पर्धा परीक्षांच्या प्रशिक्षणाची प्रवेशप्रक्रिया गेल्या अनेक महिन्यांपासून ठप्प होती. सामाईक प्रवेश परीक्षेचा (सीईटी) निकाल लागून चार महिने उलटले तरी प्रत्यक्ष वर्ग सुरू झाले नव्हते. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊन त्यांचे उमेदीचे वर्ष वाया जाण्याची भीती निर्माण झाली होती. यासंदर्भात 'सकाळ'ने २० एप्रिल रोजी 'लालफितशाहीमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला!' या मथळ्याखाली सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते..सरकारने या प्रकाराची गंभीर दखल घेत 'टीआरटीआय'च्या आयुक्तांकडून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागविला, तसेच आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी तातडीने उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेऊन विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी सर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम नियोजित वेळेतच सुरू करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले..आगामी परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे, पण मार्गदर्शनाअभावी आमचे मोठे नुकसान होत होते. खासगी क्लास लावण्याइतपत आर्थिक परिस्थिती नसल्याने आम्ही पूर्णपणे 'टीआरटीआय'च्या प्रशिक्षणावर अवलंबून होतो. 'सकाळ'ने आमचा प्रश्न लावून धरल्यामुळे प्रशासनाला जाग आली. प्रशिक्षण सुरू झाल्याने आम्हाला आता योग्य दिशा मिळाली आहे. या निर्णयामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांचे महत्त्वाचे वर्ष वाया जाण्यापासून वाचले आहे.- एक विद्यार्थिनी.एकूण जागा : २,७००एकूण प्राप्त अर्ज : १,०३,७४२प्रत्यक्ष परीक्षा दिलेले विद्यार्थी : ७२,९७३राबविल्या जाणाऱ्या योजना :यूपीएससी, एमपीएससी, एमईएस, जेएमएफसी, आयबीपीएस, टीईटी, एसएस