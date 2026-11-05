लाडू हातात घेतला अन् चक्क कुस्करून तपासला! तुकाराम मुंढेंचा VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले...

TUKARAM MUNDHE VIRAL VIDEO OF DIWALI LADDU INSPECTION: दिवाळीत कपडे, फटाक्यांसह मिठाई आणि फराळाची रेलचेल पहायला मिळते. परंतु सणासुदीच्या दिवसात मिठाईत मोठ्या प्रमाणात भेसळ होताना पहायला मिळते. अशातच महाराष्ट्राचे अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पुण्यात एका कार्यक्रमात चक्क हाताने लाडू कुसकरून त्या लाडूची गुणवत्ता तपासली. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल होत असून नेटकऱ्यांकडून त्यांच्या कृतीचं कौतूक होतय. .पुण्यात पूना मर्चंट्स चेंबरच्यावतीनं अनुदानित दिवाळी फराळ काउंटर सुरु करण्यात आले. या उपक्रमातून सामान्य नागरिकांना चांगल्या दर्जाचे आणि पडवडणारे फराळाचे पदार्थ मिळावे हा उद्देश होता. या कार्यक्रमाला तुकाराम मुंढे यांनी देखील हजेरी लावली होती. त्यांनी लाडूचा तुकडा हाताने फोडून त्याची गुणवत्ता तपासली..नेटकऱ्यांकडून तुकाराम मुंढेंचं कौतुकतुकाराम मुंढेंचा व्हिडीओ पाहून सोशल मीडिया युजर्सनी त्यांच्या कामाचं कौतुक केलं आहे. देशाला तुकाराम मुंढेंसारख्या प्रामाणिक आणि कडक अधिकाऱ्यांची गरज असल्याच्या प्रतिक्रिया अनेकांनी दिल्या आहेत. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .एका युजरने म्हटलं की, अन्नपदार्थांच्या शुद्धतेबाबत जनजागृती करणं अत्यंत गरजेचं आहे. तर दुसऱ्या युजरने भेसळ रोखण्यासाठी देशभरात अशा कडक अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असल्याचं म्हटलं. एका युजरने त्यांच्या प्रामाणिकपणाचं कौतुक केलं. तर आणखी एका युजरने इतका प्रामाणिक अधिकारी फार काळ टिकू दिला जात नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली. .'चेहरा पुसून दाखव' माधुरीनं शेअर केला नाना पाटेकरांसोबतचा 'प्रहार'च्या सेटवरचा किस्सा, नानांचा हट्ट अन् माधुरीची अशी झाली पंचाईत!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.