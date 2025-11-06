Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण

जुन्नर : सावरगाव-काचळवाडी ता.जुन्नर येथे पिंजऱ्यात एक बिबट्या पहाटे जेरबंद झाला आहे. जेरबंद बिबट्याच्या पिंजऱ्याला धडका देत त्याच्या सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न करण्यात येत होता. काचळवाडी ग्रामस्थांनी हे दृश्य पाहिले आहे. यामुळे काचळवाडी परिसरात आणखी दोन बिबट्यांचा वावर असल्याने ग्रामस्थांनी वनविभागाकडे पुन्हा पिंजरा लावण्याची मागणी केली आहे. .याबरोबरच बिबट्याकडून हल्ला होण्याची भीती असल्याने सावरगाव ग्रामपंचायतीने या भागात लवकरात लवकर विजेची व्यवस्था करावी अशी परिसरातील ग्रामस्थांची मागणी आहे. घटनास्थळी आपदा मित्र सुशांत भुजबळ, वनरक्षक बनसोडे, पोलीस पाटील रुपेश जाधव तसेच माऊली काचळे, रामदास नायकोडी, भानुदास काचळे, कमल महाले, संदेश काचळे आदी ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. .पोलीस पाटील यांनी वनाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून जेरबंद झालेल्या बिबट्याला घेऊन जाण्यास तसेच त्वरित दुसरा पिंजरा लावण्यास सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.