Pune Accident: कंटेनरच्या धडकेत दोन ऊसतोड कामगार ठार; बारा जण जखमी, आंधळगावमध्ये भीषण अपघात..

आंधळगाव : शिरूर तालुक्यातील आंधळगाव येथील सीएनजी पंपासमोर भरधाव कंटेनरने पिकअपला जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात दोन ऊसतोड कामगारांचा मृत्यू झाला, तर लहान मुलांसह १२ जण जखमी झाले. ही दुर्घटना रविवारी (ता. ९) सायंकाळी सहाच्या सुमारास घडली. .रवींद्र सखाराम सोनवणे (वय ५४), संगीता सुनील मोरे (वय ३५) अशी मृतांची नावे आहेत. तर सीमा पाडवी (वय ३६) या गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..मिळालेल्या माहितीनुसार, राहू येथील एका गुऱ्हाळातील सुमारे १९ ऊसतोड कामगार रविवारी सकाळी ऊस तोडणीसाठी आंधळगाव हद्दीतील पांढरेवस्ती येथे आले होते. दिवसभराचे काम आटोपल्यानंतर सायंकाळी ते उसाच्या वाढ्याने भरलेल्या पिकअप वाहनातून राहूकडे परत जात होते..आंधळगाव येथील सीएनजी पंपासमोर आल्यानंतर समोरून भरधाव कंटेनरने त्यांच्या पिकअपला जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की, पिकअपमधील १९ कामगार रस्त्यावर फेकले गेले. त्यात दोघांचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर घटनास्थळी एकच गोंधळ उडाला होता.