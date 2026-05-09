महिलेच्या ओळखीचे आव्हान

महिलेच्या ओळखीचे आवाहन
अहिल्यानगर, ता. ९ ः निंबळक (ता. नगर) शिवारात रेल्वे रुळाजवळ मृत अवस्थेत आढळून आलेल्या महिलेची अद्याप ओळख पटली नाही. एमआयडीसी पोलिसांसमोर या महिलेची ओळख पटविण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. रेल्वे रुळावर रात्री पाऊण वाजता अंदाजे ४० वर्षे वयाची जखमी महिला आढळून आली होती. तिला उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नीलेश कोल्हे यांनी तपासणी करून तिला उपचारापूर्वीच मृत घोषित केले. या महिलेचा बांधा मध्यम, केस काळे, लांब, अंगात निळ्या रंगाचा गाऊन, तर विटकरी रंगाचे स्वेटर घातलेले आहे. या महिलेबद्दल कोणास काही माहिती असल्यास एमआयडीसी पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन तपासी अधिकारी हेड कॉन्स्टेबल शैलेश रोहोकले यांनी केले आहे.

