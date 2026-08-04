पुणे

Bhimashankar Temple Development: भीमाशंकर मंदिर विकासकामांवर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समाधानी; दर्शनाची वेळ वाढविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार

भीमाशंकर मंदिर विकासकामांची पाहणी करून केंद्रीय पर्यटन मंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले; भाविकांसाठी दर्शनाची वेळ वाढवण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडणार
Union Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat visited Bhimashankar Temple with his family, reviewed the ongoing development works, and expressed satisfaction. He also said he would discuss extending darshan timings with the Pune District Collector for the convenience of devotees.

Union Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat visited Bhimashankar Temple with his family, reviewed the ongoing development works, and expressed satisfaction. He also said he would discuss extending darshan timings with the Pune District Collector for the convenience of devotees.

sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर : केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी मंगळवारी (ता. ४) कुटुंबीयांसमवेत श्रीक्षेत्र भीमाशंकर मंदिरात अभिषेक करून भगवान शंकराचे दर्शन घेतले. त्यानंतर मंदिर परिसरात सुरू असलेल्या विकासकामांची पाहणी करून कामाच्या प्रगतीबाबत समाधान व्यक्त केले.

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