वाचक लिहितात

‘यूज अँड रियुज’ संस्कृतीची गरज
‘यूज अँड थ्रो’ संस्कृतीऐवजी ‘यूज अँड रियुज’ ही पर्यावरणपूरक संस्कृती समाजात रुजवणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे कचऱ्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल आणि पर्यावरणावरील ताणही कमी होईल. सध्या निर्माण होणाऱ्या प्लॅस्टिक कचऱ्याचा रस्ते बांधकामासह विविध विकासकामांमध्ये पुनर्वापर केल्यास पर्यावरणाला निर्माण झालेला धोका कमी करता येऊ शकतो. अनेक विकसनशील देशांनी प्लॅस्टिक कचऱ्याचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि पुनर्वापर करून सकारात्मक परिणाम साधले आहेत. त्यामुळे या दिशेने आपणही ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. हे केवळ सरकारचे कर्तव्य नसून प्रत्येक नागरिकानेही जबाबदारी स्वीकारून ही सवय अंगीकारणे महत्त्वाचे आहे.
- सां. रा. वाठारकर, चिंचवड
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