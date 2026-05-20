Pune Gang Attack: वनराज आंदेकर खूनप्रकरणातील आरोपीच्या भावावर भरदिवसा गोळीबार; अक्षय मस्के गंभीर जखमी

पुणे : माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर खून प्रकरणातील मुख्य आरोपी आकाश म्हस्के याचा भाऊ अक्षय उर्फ बाळू बापू मस्के (वय २६) याच्यावर बुधवारी भरदिवसा गोळीबार करून कोयत्याने हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात अक्षय गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. .बालाजीनगर परिसरातील राजर्षी शाहू बॅंकेजवळ चौकात सकाळी दहाच्या सुमारास ही थरारक घटना घडली. आंदेकर आणि कोमकर-म्हस्के टोळ्यांमधील वर्चस्वाच्या वादातून हा प्रकार घडला. याप्रकरणी जखमीची पत्नी करूणा अक्षय मस्के (वय २२, रा. आंबेगाव पठार) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार आंदेकर टोळीतील कृष्णा आंदेकर, बंडू आंदेकर, तुषार निरंजन वाडेकर, स्वराज निरंजन वाडेकर, अमित बहादुरकर, स्वप्नील बहादूरकर, निघेश विंचुरकर, वेदांत टेमगिरे, आवेज अश्फाक पठाण, ऋषी आंबट, लाला उर्फ अमन याच्यासह १२ जणांवर रात्री सहकारनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी आरोपींचा शोध घेण्यात येत असून, अद्याप कोणाला ताब्यात घेतलेले नाही, अशी माहिती पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते यांनी दिली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रिक्षाचालक अक्षय मस्के हा सकाळी दहाच्या सुमारास पुणे-सातारा रस्त्यावरील बालाजीनगर परिसरात आला होता. त्यावेळी आरोपी आंदेकर याच्या सांगण्यावरून दुचाकीवरून आलेल्या निघेश विंचुरकर, वेदांत टेमगिरे, आवेज शेख, ऋषी आंबट, लाला उर्फ अमन या हल्लेखोरांनी अक्षय याच्यावर कोयत्याने वार करून पिस्तुलातून तीन गोळ्या झाडल्या. त्यानंतर आरोपी पसार झाले. या घटनेची माहिती मिळताच अतिरिक्त पोलिस आयुक्त राजेश बनसोडे, पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले..अक्षयचा भाऊ आकाश मस्के हा वनराज आंदेकर खून प्रकरणातील मुख्य आरोपींपैकी एक आहे. हत्येसाठी मध्यप्रदेशातून पिस्तुले आणि काडतुसे आणण्यात त्याची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे तपासात समोर आले होते. पोलिसांनी त्याला अटक करून महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत कारवाई केली आहे..कौटुंबिक वाद आणि गुन्हेगारी वर्चस्वातून माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांची एक सप्टेंबर २०२४ रोजी नाना पेठ परिसरात गोळ्या झाडून आणि कोयत्याने वार करून हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात पोलिसांनी आतापर्यंत २१ आरोपींविरुद्ध १७०० पानांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले आहे.