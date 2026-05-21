Sharad Pawar Group Leader Arrested : पुण्यात शरद पवार गटाच्या बड्या नेत्याला अटक, सोशल मीडियावर पोस्ट करत मांडली भूमिका

Vikas Lavande arrested : वारकरी संप्रदायाबाबतच्या वक्तव्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांना पुण्यातील वाघोली पोलिसांनी अटक केली. त्यांच्या विरोधात यापूर्वीच गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अटकेपासून दिलासा मिळावा म्हणून त्यांनी न्यायालयात अंतरिम जामिनासाठी धाव घेतली होती..मात्र, पुणे न्यायालयाने संरक्षणाची मुदत वाढवण्यास नकार दिल्यानंतर पोलिसांनी अटकेची कारवाई केली. दरम्यान, ही कारवाई राजकीय दबावातून आणि खोट्या गुन्ह्यात करण्यात आल्याचा दावा विकास लवांडे यांनी केला असून, एक्सवरील पोस्टद्वारे त्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे..विकास लवांडे यांनी एक्सवर दिलेल्या माहितीनुसार, "माझ्यावर जीवघेणा हल्ला करणारे गुंड संग्राम भंडारे व इतर सर्व आरोपी मोकाट असून वाघोली पोलीस स्टेशनचे पोलिस एका खोट्या फिर्यादीवरून कसलाही पुरावा नसताना मला अटक करण्यासाठी मला फोन न करता रात्री घरी आले मी घरी नव्हतो. कुटुंबीयांना माझ्या अटकेबाबत निरोप दिला कुटुंबांना घाबरवण्याचा हा प्रयत्न होता काय ? असा माझा सवाल आहे ? पोलीस मला फोन करू शकले असते.".Vikas Lavande : अजित दादा हिंमत असेल तर स्वतःचा पक्ष काढा."मी फरार नाही किंवा माफीवीर नाही. शासनाने मला जरूर अटक करावी मी पोलिसांना सहकार्य करणारा माणूस आहे कारण मी कायदा पाळणारा माणूस आहे कायदा हातात घेणारा माणूस नाही. सत्यासाठी लढत राहणार सत्याग्रही पद्धतीने जामीन , वकील ,दंड देणार नाही. पुणे पोलिसांनी मला जरूर अटक करावी मी तयार आहे. आता मला पुण्यातून पोलीस वाघोली पोलीस स्टेशनला घेऊन चाललेले आहेत." असेही लवांडे म्हणाले..आळंदी येथे झाली होती शाईफेकलोणी काळभोर परिसरातील म्हातोबाची आळंदी 9 मे रोजी येथे विकास लवांडे यांच्यावर शाईफेक आणि पिस्तूल दाखवून धमकावल्याची घटना घडली होती. या घटनेनंतर कीर्तनकार संग्राम भंडारे यांच्यासह एकूण 14 जणांविरोधात लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आता लवांडे यांच्या अटकेमुळे हे संपूर्ण प्रकरण आणखी चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.