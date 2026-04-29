Missing Link: खंडाळा घाटातील ट्रॅफिक, अपघात आणि विलंबाला ब्रेक... मेगा प्रोजेक्टला 'मिसिंग लिंक' हे नाव का? कोंडी पूर्णपणे संपेल का?

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील प्रवाशांसाठी मोठ्या दिलासाची बातमी आली आहे. बऱ्याच काळापासून चर्चेत असलेला 'मिसिंग लिंक' प्रकल्प अखेर १ मे २०२६ रोजी सुरू होणार आहे. महाराष्ट्र दिनानिमित्त तो जनतेसाठी खुला केला जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याचे उद्घाटन करतील. नुकतेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थळाला भेट देऊन तयारीचा आढावा घेतला. .या नव्या सुरुवातीमुळे मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग पूर्णपणे 'प्रवेश-नियंत्रित महामार्ग' बनेल. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाचा घाट विभाग हा सातत्याने वाहतूक कोंडी आणि अपघातांनी त्रस्त असलेला एक पट्टा होता. हा पट्टा वळसा घालण्यासाठी 'मिसिंग लिंक प्रकल्प' तयार करण्यात आला. यामध्ये आधुनिक अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. ज्यामुळे हा देशातील सर्वात प्रगत रस्ते प्रकल्पांपैकी एक बनला आहे. .मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरून प्रवास करताना खंडाळा घाटाच्या वळणदार आणि तीव्र उताराच्या भागामुळे अनेकदा वाहतूक कोंडी, अपघात होतात आणि पावसाळ्यात दगड कोसळण्याचा धोका असतो. ही समस्या कमी करण्यासाठी सरकारने डोंगरांमधून एक 'शॉर्टकट' किंवा अपूर्ण दुवा तयार केला आहे. या प्रकल्पाची लांबी १०.५ किमी असून, त्यामध्ये २ मोठे बोगदे बांधण्यात आले आहेत. टायगर व्हॅलीवर १८२ मीटर उंचीचा केबल-स्टेड पूल बांधण्यात आला आहे. .या प्रकल्पासाठी आधुनिक सुरक्षा तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. हा संपूर्णपणे प्रवेश नियंत्रित मार्ग आहे. ताशी ७० किमी वेगाचे सोसाट्याचे वारे, पाऊस आणि अवघड भौगोलिक परिस्थिती असूनही हा प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आला. हा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी सर्वात मोठा फायदा म्हणजे वेळेची बचत होईल. याव्यतिरिक्त, घाट विभागातील वाहतूक कमी होईल, अपघात घटतील आणि प्रवास अधिक सुरक्षित व सुलभ होईल. .मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी आणखी एक फायदा म्हणजे 'मिसिंग लिंक' प्रकल्प असूनही टोलमध्ये कोणतीही नवीन वाढ होणार नाही. यामुळे चारचाकी वाहने आणि बसमधून प्रवासी प्रवास करू शकतील. १९९५ मध्ये, महाराष्ट्रातील भाजप-शिवसेना आघाडी सरकारने मुंबई ते पुणे असा देशातील पहिला द्रुतगती मार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतला. पुणे-खंडाळा घाट विभागाच्या अवघड भूभागामुळे, त्याचा एक मोठा भाग अपूर्ण राहिला. .परिणामी, वाहतूक जुन्या राष्ट्रीय महामार्ग ४ वर वळवण्यात आली. हा अपूर्ण भाग पुढे 'मिसिंग लिंक' म्हणून ओळखला जाऊ लागला. मिसिंग लिंक प्रकल्प २७ वर्षांपूर्वी, १९९९ साली सुरू करण्यात आला होता, परंतु भौगोलिक आव्हाने आणि प्रशासकीय कारणांमुळे तो बराच काळ रखडला होता. २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली २०१५ मध्ये या प्रकल्पाला पुन्हा गती मिळाली, अखेरीस तो २०२६ मध्ये पूर्ण झाला..या अपूर्ण प्रकल्पामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे, परंतु वाहनांची संख्या वाढत असल्यामुळे वाहतूक कोंडी पूर्णपणे कमी होण्याची शक्यता कमी आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. हा अपूर्ण प्रकल्प केवळ एक रस्ता प्रकल्प नसून, महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधांचे एक मोठे आधुनिकीकरण आहे. हा प्रकल्प प्रवाशांसाठी किती महत्त्वपूर्ण बदल घडवणारा ठरेल, हे पाहणे बाकी आहे.