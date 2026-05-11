Women farmers: कृषी यांत्रिकीकरणात महिलांची दमदार झेप; कृषी योजनेत पुणे जिल्ह्यातील दोन हजार १८ लाभार्थ्यांचा समावेश..

पुणे : शेतीत आधुनिक यंत्रांचा वापर वाढत आहे. त्यामध्ये महिला शेतकरीही मागे राहिलेल्या नाहीत. जिल्ह्यात कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत यंदा १२ हजार ७१९ शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला. त्यामध्ये दोन हजार १८ महिला लाभार्थ्यांचा समावेश आहे, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे यांनी दिली..पूर्वी शेतीची बहुतांश कामे मजुरांवर अवलंबून होती. आता अनुदानातून ट्रॅक्टरची अवजारे घेतल्यामुळे वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचत आहेत. महिलांनाही यामुळे शेतीत तंत्रज्ञान वापरण्याचा आत्मविश्वास मिळत आहे.- शोभा वाईकर, मावडी सुपे (ता. पुरंदर).शेतीमध्ये यांत्रिकीकरणाशिवाय उत्पादनक्षमतेत वाढ करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना गरजेनुसार दर्जेदार कृषी अवजारे उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येत आहे. महिला शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढत असल्याने त्यांच्या नावाने अर्ज आणि यंत्रसामग्री खरेदीचे प्रमाणही वाढले आहे. महाडीबीटी प्रणालीमुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ झाली आहे.- संजय काचोळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.दृष्टिक्षेपातमहाडीबीटी पोर्टलद्वारे योजनांची अंमलबजावणी सुरूलाभार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यावर थेट अनुदान जमा केले जातेमहिला, अनुसूचित जाती-जमाती तसेच अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदानइतर लाभार्थ्यांना ४० टक्के अनुदानाचा लाभकिसान ड्रोन खरेदीसाठीही स्वतंत्र अनुदान तरतूद.या यंत्रसामग्रीचा वापरट्रॅक्टरचलित अवजारेपॉवर टिलरफवारणी यंत्रेबियाणे पेरणी, काढणी उपकरणेअद्ययावत यंत्रसामग्रीअनुदानावर औजारेशेतीमधील कामे जलदअचूक आणि कमी खर्चात व्हावीत.