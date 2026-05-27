पुणे

Snake Rescuer Pune: साप पकडताना सर्पमित्राचा दुर्दैवी मृत्यू; थेऊरच्या दीपक जाधववर काळाचा घाला, जीव वाचवायला गेलेल्या सर्पमित्राला सर्पदंश

young rescuer death: विनामोबदला साप पकडणाऱ्या तरुण सर्पमित्राचा सर्पदंशाने अंत; गावकऱ्यांच्या मदतीतूनच मृत्यूची हकिगत समोर
Pune Snake Rescuer Succumbs to Snakebite While Saving Reptile

Pune Snake Rescuer Succumbs to Snakebite While Saving Reptile

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

लोणी काळभोर : हवेली तालुक्यातील थेऊर येथील २१ वर्षीय तरुण सर्पमित्राचा साप पकडत असताना साप चावून मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. सदर घटना कोलवडी (ता. हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीत सोमवार (२५ मे) रोजी सायंकाळी घडली आहे. या घटनेत दिपक संतोष जाधव (वय २१, रा. सिद्धेश्वर मंदिर रोड, काळे वस्ती, थेऊर. ता. हवेली) या सर्पमित्राचा मृत्यू झाला आहे.

Loading content, please wait...
pune
death
snake
district