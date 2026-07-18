पुणे हादरलं! तरुणावर ८ जणांचा गोळीबार, जीव वाचवण्यासाठी पाण्यात मारली उडी; घटनेनं खळबळ

पुण्यात पुन्हा एकदा गोळीबाराची घटना घडली असून कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शिरूर तालुक्यात करडे इथं ८ जणांच्या टोळीनं एका तरुणावर गोळीबार केला. ८ जणांनी अचानक केलेल्या गोळीबाराच्या या घटनेमुळं खळबळ उडाली असून परिसरात भितीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. Shirur Firing Case: 8 Men Open Fire on Youth.याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवार (दि 18) पहाटे सुमारे १ ते १.३० वाजण्याच्या दरम्यान भैरवनाथ मंदिर परिसरात संबंधित व्यक्तीला आठ जणांनी घेरले. यावेळी त्याच्यावर दोन वेळा गोळीबार करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली. संबंधित व्यक्तीने प्रसंगावधान राखत पाण्यात उडी मारल्याने त्याचा जीव वाचल्याची माहिती समोर येतेय..Karnataka Crime News: १५ दिवसांपूर्वी घटस्फोट झालेल्या महिलेशी लग्न, काही तासांतच नवरदेवाची जीव घेतली.अचानक ८ जणांच्या टोळीनं अडवल्यानंतर गोळीबार केला. तेव्हा तरुणानं या गोळीबारातून जीव वाचविण्यासाठी जवळील पाण्यात उडी घेतली. अंधाराचा फायदा घेत तो हल्लेखोरांच्या तावडीतून निसटल्याने मोठा अनर्थ टळला. या घटनेत गोळी लागली नसल्याने तो सुदैवाने बचावल्याची प्राथमिक माहिती आहे..आठ जणांचे टोळके आणि थेट गोळीबारएखाद्या व्यक्तीला घेरुन आठ जणांच्या टोळक्याने थेट गोळीबार करणे ही साधी घटना नाहीय. हा पुर्वनियोजित कट किंवा गंभीर वैमनस्याचा भाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हल्ल्यामागील नेमके कारण, आरोपींची ओळख, त्यांनी वापरलेले शस्त्र आणि गोळीबारासाठी कोणती पार्श्वभूमी कारणीभूत ठरली, याचा सखोल तपास व्हावा अशी मागणी आता होत आहे..दरम्यान, घटना घडल्यानंतर पोलिसांचा मोठा फौजफाटा करडे गावात दाखल झाला आहे. भैरवनाथ मंदिर परिसराची पाहणी पोलिसांनी केलीय. रस्त्यावर गोळीबाराच्या खुणा, रिकाम्या पुंगळ्या आढळून आल्या आहेत. आता परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाइल लोकेशन आणि प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब घेऊन अधिक तपास केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.