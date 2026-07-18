पुणे

पुणे हादरलं! तरुणावर ८ जणांचा गोळीबार, जीव वाचवण्यासाठी पाण्यात मारली उडी; घटनेनं खळबळ

Shirur Firing Case शिरूर तालुक्यातील करडे इथं ८ जणांच्या टोळक्यानं एका तरुणावर गोळीबार केल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. तरुणाने प्रसंगावधान राखत जीव वाचवण्यासाठी पाण्यात उडी मारली.
Shirur Firing Case: 8 Men Open Fire on Youth

Shirur Firing Case: 8 Men Open Fire on Youth

Esakal

सूरज यादव
Updated on

पुण्यात पुन्हा एकदा गोळीबाराची घटना घडली असून कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शिरूर तालुक्यात करडे इथं ८ जणांच्या टोळीनं एका तरुणावर गोळीबार केला. ८ जणांनी अचानक केलेल्या गोळीबाराच्या या घटनेमुळं खळबळ उडाली असून परिसरात भितीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. Shirur Firing Case: 8 Men Open Fire on Youth

Loading content, please wait...
pune
crime
Crime News