Zilla Parishad Election Pune Crime : पुणे येथील अजित पवार गटाच्या उमेदवार पतीवर जिवघेणा हल्ला, पोलिस बंदोबस्त वाढवला

Ajit Pawar group attack Pune : राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समितींसाठी आज मतदान होत असताना, त्याआधीच पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात राजकीय वातावरण तापले आहे. आंबेठाण पाईट जिल्हा परिषद गटातील अजित पवार गटातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवार सुनिता बुट्टे यांच्या पतीवर मध्यरात्री अज्ञात व्यक्तींनी जीवघेणा हल्ला केला. या हल्ल्यात शरद बुट्टे पाटील गंभीर जखमी झाले आहेत..माजी जिल्हा परिषद सदस्य व माजी गटनेते असलेले शरद बुट्टे पाटील खासगी कामानिमित्त बाहेर गेले असताना दबा धरून बसलेल्या हल्लेखोरांनी अचानक त्यांच्यावर हल्ला चढवला. हल्लेखोरांनी धारदार शस्त्रांचा वापर केल्याची शक्यता असून, डोक्याला आणि शरीराच्या इतर भागांना गंभीर दुखापत झाली आहे. नागरिकांनी तातडीने त्यांना वासुली फाटा येथील बालाजी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. सध्या त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असून प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे..या घटनेची माहिती मिळताच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शेकडो कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले. हल्लेखोरांना तात्काळ अटक करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली. दरम्यान, आंबेठाण पाईट परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले असून पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे..शरद बुट्टे पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वीच भाजपातून अजित पवार यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्यामुळे हा हल्ला जुना वाद किंवा राजकीय कारणातून झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. स्थानिक पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून हल्लेखोरांचा शोध सुरू केला आहे..Pune News : भाजप प्रवक्त्याची दादागिरी? पुना क्लब संचालकाला धमकावल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल.निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घडलेल्या या घटनेमुळे जिल्हा परिषद निवडणूक काळातील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, प्रशासनाने योग्य ती खबरदारी घ्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.