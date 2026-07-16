Pune Zilla Parishad : पुणे जिल्हा परिषदेत स्वीकृत सदस्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला ५ तर भाजपला फक्त एक जागा; कोणाची लागणार वर्णी?

Pune district politics : पुणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याबाबत राज्य सरकारने नवीन अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनंतर पुणे जिल्हा परिषदेत सात स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती होणार असून, विद्यमान संख्याबळाच्या आधारे राष्ट्रवादी काँग्रेसला पाच जागा मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..पुणे जिल्हा परिषदेत सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ५१ सदस्य निवडून आले असून, परिषदेवर पक्षाची सत्ता आहे. त्यामुळे सात स्वीकृत सदस्यांच्या जागांपैकी पाच जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिफारशीवरील उमेदवारांची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. उर्वरित दोन जागांपैकी एक जागा भाजपला, तर दुसरी जागा शिवसेनेच्या दोन्ही गटांपैकी एका गटाला मिळू शकते..राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार वकील, डॉक्टर, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, प्राचार्य तसेच विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींना स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्तीची संधी उपलब्ध होणार आहे. मात्र, अशा नियुक्त्यांसाठी संबंधित राजकीय पक्षांचा पाठिंबा आवश्यक राहणार आहे.सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेवर लवकरच हरकती व सूचना मागविण्यात येणार असून, त्यानंतर त्यावरील सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे..Eknath Shinde Sharad Pawar : आजारी उपमुख्यमंत्री शिंदे तातडीने विधानभवनात, शरद पवारांचे केलं स्वागत; दाढीवर हात फिरवत मिलिंद नार्वेकरांसोबत मिळवला हात, नेमकं काय घडलं.दरम्यान, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांतील स्वीकृत सदस्यांचा विविध विषय समित्यांमध्ये समावेश करण्याबाबत अधिसूचनेतील काही तरतुदींविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे. या संदर्भात आवश्यक स्पष्टीकरण आणि मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी राज्य सरकारकडे मागणी करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.