पुणे

Pune Zilla Parishad : पुणे जिल्हा परिषदेत स्वीकृत सदस्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला ५ तर भाजपला फक्त एक जागा; कोणाची लागणार वर्णी?

Zilla Parishad nominated members : पुणे जिल्हा परिषदेतील स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला पाच जागा मिळण्याची शक्यता असून भाजपला एक जागा मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या नव्या अधिसूचनेनंतर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.
Pune Zilla Parishad sunetra pawar

Pune Zilla Parishad sunetra pawar

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Pune district politics : पुणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याबाबत राज्य सरकारने नवीन अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनंतर पुणे जिल्हा परिषदेत सात स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती होणार असून, विद्यमान संख्याबळाच्या आधारे राष्ट्रवादी काँग्रेसला पाच जागा मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

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