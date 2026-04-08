Amazon Layoffs : मे महिन्यात 14,000 कर्मचाऱ्यांची कपात! 3 महिन्यांत पुन्हा नोकरकपात; AI मुळे नोकऱ्यांवर संकट?

Amazon Layoffs Due To AI : जगातील सर्वात मोठी मानली जाणारी ई-कॉमर्स कंपनी ॲमेझॉन आता पुन्हा कर्मचारी कपात करण्याच्या तयारीत आहे. माध्यमातील काही रीपोर्टनुसार मे 2026च्या सुरुवातीलाच जगभरातील सुमारे 14,000 कर्मचाऱ्यांची कपात ॲमेझॉन करणार आहे. कंपनीने या निर्णयाची अधिकृतपणे पुष्टी केली नसली तरी, ही कथित कपात कंपनीच्या सुरू असलेल्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मधील गुंतवणुकीचा भाग आहे. .मे महिन्यात 14 हजार नोकऱ्या कमी वृत्तांनुसार, ही 14 हजार कर्मचाऱ्यांची कपात प्रामुख्याने कॉर्पोरेट पदांवरील, विशेषतः व्यवस्थापक आणि व्हाईट-कॉलर कर्मचाऱ्यांची असणार आहे. वेअरहाऊस आणि लॉजिस्टिक्स कर्मचारी सध्या या नियोजित कपातीचा भाग नाही अये सांगितले जात आहे. ही प्रस्तावित कपात कंपनीच्या क्लाउड कंप्युटिंग शाखा AWS, रिटेल ऑपरेशन्स आणि मानव संसाधन यांसारख्या प्रमुख विभागांमध्ये होण्याची शक्यता आहे. .कर्मचाऱ्यांमध्ये तणावकर्मचाऱ्यांनी कामगिरी मोजण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निकषांबाबत स्पष्टता नसल्याची चिंता व्यक्त केली आहे. याच निकषांच्या आधारे नोकरी कपातीचे निर्णय घेतले जात असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. कंपनी आपल्या कामकाजाच्या पद्धतीत बदल करत असताना कर्मचाऱ्यांमध्ये तणाव आणि अस्वस्थता वाढली आहे.काही अहवालांनुसार, चीनसह काही प्रदेशांमध्ये टीम स्तरावरही बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या बाबतची माहिती अद्याप अधिकृतरीत्या निश्चित झालेली नाही..यापूर्वीची कपातॲमेझॉनमध्ये गेल्या वर्षभरापासून नोकरकपात होत आहे. 2015च्या अखेरीस, कंपनीने अंदाजे 14,000 कॉर्पोरेट पदे कमी केली. त्यानंतर जानेवारी 2026मध्ये आणखी 16,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढले. त्यामुळे एकत्रितपणे, गेल्या काही महिन्यांत एकूण नोकरकपातीचा आकडा सुमारे 30,000 वर पोहोचला आहे. त्यात आता ही नव्याने जाहीर झालेली कपात प्रत्यक्षात आली, तर एकूण आकडा झपाट्याने वाढू शकतो. .AI मुळे नोकऱ्या जाणार ॲमेझॉनच्या सध्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ऑटोमेशनच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. कंपनीचे CEO अँडी जॅसी यांनी यापूर्वी सांगितलेआहे की, "जनरेटिव्ह AI आणि AI-आधारित प्रणालींचा वाढता वापर भविष्यात काही नोकऱ्यांची गरज कमी करू शकतो". .ॲमेझॉनमध्ये होत असलेला हा बदल केवळ एका कंपनीपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण तंत्रज्ञान क्षेत्रात अशीच स्थिती दिसत आहे. कंपन्या खर्च कमी करण्यासाठी, कामकाज अधिक वेगवान करण्यासाठी आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी AI चा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहेत. मात्र, या बदलामुळे भविष्यात व्हाईट-कॉलर नोकऱ्यांवर काय परिणाम होईल, याबाबतही अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.