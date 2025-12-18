Sakal Money

Ambani gifts Lionel Messi : अनंत अंबानींकडून मेस्सीला 11 कोटींचं घड्याळ भेट! एवढं महाग का आहे Richard Mille घडयाळ? काय आहे खास?

Messi Watch : मेस्सीला आपल्या भारत दौऱ्यानंतर अनंत अंबानींकडून आलिशान Richard Mille घड्याळ भेट म्हणून देण्यात आले. हे घडयाळ अतिशय दुर्मिळ असल्यासोबतच त्याच्या खास गोष्टींमुळे त्याची किंमत तब्बल 11 कोटी रुपये आहे.
Anant Ambani gifts Lionel Messi a Rs 11-crore Richard Mille watch

Ambani gifts watch to Lionel Messi

Sakal

Vinod Dengale
Updated on

Richard Mille Watch Messi : जगातील दिग्गज फुटबॉल खेळाडू लिओनेल मेस्सीने नुकताच आपला भारतातील 'GOAT Tour' दौरा पूर्ण केला. या दौऱ्यात तो कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई आणि नवी दिल्ली येथे आपल्या चाहत्यांना भेटला. त्यामुळे या संपूर्ण दौऱ्यात मेस्सीच्या प्रत्येक गोष्टींकडे चाहत्यांचे विशेष लक्ष होते.

Loading content, please wait...
India
Lionel Messi
Football
Anant Ambani
Ambani Family

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com