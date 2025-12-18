Ambani gifts Lionel Messi : अनंत अंबानींकडून मेस्सीला 11 कोटींचं घड्याळ भेट! एवढं महाग का आहे Richard Mille घडयाळ? काय आहे खास?

Richard Mille Watch Messi : जगातील दिग्गज फुटबॉल खेळाडू लिओनेल मेस्सीने नुकताच आपला भारतातील 'GOAT Tour' दौरा पूर्ण केला. या दौऱ्यात तो कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई आणि नवी दिल्ली येथे आपल्या चाहत्यांना भेटला. त्यामुळे या संपूर्ण दौऱ्यात मेस्सीच्या प्रत्येक गोष्टींकडे चाहत्यांचे विशेष लक्ष होते. .दिल्लीतील दौऱ्यानंतर मेस्सीने अनंत अंबानी यांच्या ‘वनतारा ’ या वन्यजीव संरक्षण केंद्राला भेट देण्यासाठी गेला. वंतरा येथील भेटीदरम्यान अनंत अंबानी यांनी Richard Mille RM 003-V2 GMT Tourbillon ‘Asia Edition’ हे खास घड्याळ भेट म्हणून मेस्सीला दिले. बाजारात या घड्याळाची किंमत सुमारे 10.9 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. विशेष म्हणजे, वनतारा मध्ये मेस्सी घड्याळ न घालता आला होता आणि जेव्हा तो निघाला त्यावेळी त्याच्या हातात हे महागडे घड्याळ दिसून आले. .घड्याळ इतकं महाग का आहे?Richard Mille चे हे मॉडेल जगातील अत्यंत दुर्मिळ घड्याळांपैकी एक आहे. या घड्याळाचे फक्त 12 घड्याळ जगभरात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे इतकी कमी प्रमाणात त्याची उपलब्धता असल्यानेच त्याची किंमत एवढी महाग आहे. Richard Mille ही कंपनी नेहमीच ब्रँड घड्याळनिर्मितीत नवनवीन प्रयोग करत असते. मेस्सीला दिलेल्या या घड्याळात एअरोस्पेस आणि फॉर्म्युला-1 रेसिंगमध्ये वापरले जाणारे साहित्य वापरले जाते. या घड्याळामागे अनेक वर्षांचे संशोधन केलेले आहे. .Bank Holiday : आजपासून 5 दिवस देशभरातील बँका बंद! राज्यातील बँकाही 4 दिवस बंद; कधी ते जाणून घ्या?.घड्याळाची खास वैशिष्ट्येहे घड्याळ पूर्णपणे मॅन्युअल वाइंडिंग आहे. यात तास, मिनिटे आणि ड्युअल टाइम झोन दिसतो.घड्याळात पॉवर रिझर्व आणि टॉर्क इंडिकेटरची सोय आहे. यात वापरलेले केस कार्बन TPT पासून बनवलेले हलके पण अतिशय मजबूत आहे. सॅफायर डिस्कमुळे खास लाईटमध्ये आकडे दिसतात. वेळेची अचूकता वाढवण्यासाठी खास टूरबिलन यंत्रणा आहे. यात क्राउनमध्येच एक बटण दिले आहे, ज्यामुळे मोड बदलण अतिशय सोपं आहे. .Bharat Taxi Launch : झिरो कमिशनसोबत ‘भारत टॅक्सी’ सेवा लॉन्च; मिळणार अल्प दरात राइड्स, जाणून घ्या दर आणि बुकिंग प्रक्रिया.कुणाकडे आहे हे घडयाळ?हे घड्याळ जगभरातील फारच मोजक्या लोकांकडे आहे. यामध्ये ब्रुनेईचे सुलतान हसनल बोल्किया, फॉर्म्युला-1 ड्रायव्हर मिक शूमाकर, FIA चे माजी अध्यक्ष जीन टॉड आणि जोहोरचे युवराज तुंकू इस्माईल यांचा समावेश आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.