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बँकांचा ३ दिवसांचा संप मागे! बैठकीनंतर रात्री उशिरा निर्णय; काय झाली चर्चा?

Bank Strike Called Off इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) आणि युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) यांच्यात रविवारी रात्री झालेल्या बैठकीनंतर संप मागे घेण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे सोमवारी बँकांचे कामकाज सुरू राहणार आहे.
Bank Strike Called Off

Bank Strike Called Off

Esakal

सूरज यादव
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बँकांचा तीन दिवसांचा होणारा संप मागे घेण्यात आलाय. रविवारी रात्री इंडियन बँक्स असोसिएशन आणि युनायटेड फोर ऑफ बँक युनियन यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर संप तात्पुरता स्थगित करण्यात आलाय. बँक कर्मचाऱ्यांची पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करण्याची प्रमुख मागणी होती. बैठकीत काही महत्त्वाच्या मागण्यांवर चर्चा करण्याचे ठरल्यानंतर UFBUने प्रस्तावित आंदोलन आणि संप पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे २८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान बँक सेवा बंद राहण्याची शक्यता आता टळली आहे.

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