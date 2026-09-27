बँकांचा ३ दिवसांचा संप मागे! बैठकीनंतर रात्री उशिरा निर्णय; काय झाली चर्चा?

बँकांचा तीन दिवसांचा होणारा संप मागे घेण्यात आलाय. रविवारी रात्री इंडियन बँक्स असोसिएशन आणि युनायटेड फोर ऑफ बँक युनियन यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर संप तात्पुरता स्थगित करण्यात आलाय. बँक कर्मचाऱ्यांची पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करण्याची प्रमुख मागणी होती. बैठकीत काही महत्त्वाच्या मागण्यांवर चर्चा करण्याचे ठरल्यानंतर UFBUने प्रस्तावित आंदोलन आणि संप पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे २८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान बँक सेवा बंद राहण्याची शक्यता आता टळली आहे. .संप स्थगित करण्याबाबतचा निर्णय UFBUने परिपत्रकातून जाहीर केला. पाच दिवसाचा आठवडा करण्यासंदर्भात उर्वरित शनिवार सुट्टीचे दिवस म्हणून जाहीर करण्याच्या मागणीवर चर्चेसाठी IBA आणि UFBUची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे बैठकीत ठरले. ही समिती विविध पर्यायांवर चर्चा करून सर्व संबंधित घटकांना मान्य होईल, असा मार्ग शोधणार आहे..रस्त्याच्या दर्जावरून लोकांनी प्रश्न विचारले, व्हिडीओ शूट करणाऱ्या तरुणाला मंत्र्यांने कानशिलात लगावली; VIDEO VIRAL.PLI योजनेत बदलावरही चर्चाScale IV आणि त्यापुढील अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेत बदल करण्याच्या मुद्द्यावरही चर्चा सुरू करण्याचे ठरले आहे. युनियनच्या आक्षेपांचा विचार करून या योजनेत आवश्यक बदल सुचवले जाणार आहेत. याशिवाय ८ मार्च २०२४ रोजी झालेल्या चर्चेच्या नोंदींमध्ये नमूद असलेल्या इतर प्रलंबित मुद्द्यांवरही लवकर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.