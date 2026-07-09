RBI चा मोठा निर्णय! SMS अलर्ट आता मोफत; बँका ग्राहकांकडून शुल्क आकारू शकणार नाहीत

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या एका नवीन निर्देशामुळे बँकांच्या कमाईवर परिणाम होऊ शकतो. बँकिंग अधिकाऱ्यांच्या मते, ग्राहकांना पाठवल्या जाणाऱ्या विशिष्ट एसएमएस अलर्टसाठी शुल्क आकारण्यावरील बंदीमुळे प्रमुख बँकांचे वार्षिक शुल्क उत्पन्न ३०० कोटी रुपयांपर्यंत कमी होऊ शकते. यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळेल, कारण त्यांना यापुढे अशा एसएमएससाठी वेगळे पैसे द्यावे लागणार नाहीत..आरबीआयने २४ जून रोजी जारी केलेल्या आपल्या निर्देशात म्हटले आहे की, बँका अनुपालन, जागरूकता आणि प्रचारात्मक उपक्रमांशी संबंधित एसएमएस अलर्टसाठी ग्राहकांकडून शुल्क आकारू शकत नाहीत. आतापर्यंत, बहुतेक बँका या संदेशांचा खर्च भरून काढण्यासाठी ग्राहकांकडून प्रति तिमाही १५ ते १८ रुपये आकारत असत. आरबीआयने बँकांना ₹५०० किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या व्यवहारांसाठी एसएमएस अलर्ट पाठवण्याच्या आवश्यकतेतून सूट दिली आहे. .पेट्रोल-डिझेलच्या किमती पुन्हा वाढणार? HPCL, BPCL आणि IOCL ला ४७,७०० कोटींचा तोटा .याचा अर्थ असा की, बँका अशा लहान व्यवहारांसाठी एसएमएसऐवजी इतर डिजिटल माध्यमांचा वापर करू शकतात. मात्र एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, ॲक्सिस बँक आणि कोटक महिंद्रा बँक यांसारख्या मोठ्या खाजगी बँका सध्या हे वैशिष्ट्य सुरू ठेवू शकतात. या बँकांचा असा विश्वास आहे की, त्वरित एसएमएस सूचनांमुळे ग्राहकांचा अनुभव सुधारतो आणि फसवणुकीचा धोका कमी होण्यास मदत होते..तज्ज्ञांच्या मते, बँका यापुढे ग्राहकांकडून थेट एसएमएस शुल्क आकारू शकणार नाहीत. त्याऐवजी, त्या खाते देखभाल शुल्क, किमान शिल्लक शुल्क किंवा इतर बँकिंग शुल्कांसारख्या इतर शुल्कांमधून त्याची परतफेड करू शकतात. एका अंदाजानुसार, जर एखाद्या मोठ्या बँकेचे सुमारे ५ कोटी शुल्क भरणारे ग्राहक असतील, तर एसएमएस शुल्क बंद केल्यामुळे वार्षिक सुमारे ३६० कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान होऊ शकते. आरबीआयच्या निर्णयाचा परिणाम केवळ बँकांपुरता मर्यादित राहणार नाही. .Gold Rate Today: ट्रम्पच्या निर्णयानंतर सोनं-चांदीच्या भावात मोठा बदल! मुंबई-पुण्यात सोनं किती रुपयांना?.भारतात दरमहा ६० ते ८० अब्ज व्यावसायिक एसएमएस संदेश पाठवले जातात, ज्यापैकी बहुतांश संदेशांमध्ये कमी रकमेच्या व्यवहारांचा समावेश असतो. जर बँकांनी ₹५०० पर्यंतच्या व्यवहारांसाठी एसएमएस पाठवणे कमी केले, तर दूरसंचार कंपन्यांच्या एसएमएस व्यवसायातही घट होऊ शकते. आरबीआयने बँकांना गूगल आरसीएस, व्हॉट्सॲप, इन-ॲप अलर्ट्स आणि मोबाईल पुश नोटिफिकेशन्स यांसारखे डिजिटल पर्याय वैध माध्यम म्हणून वापरण्याची परवानगी दिली आहे. भविष्यात, बँका ग्राहकांपर्यंत माहिती पोहोचवण्यासाठी या प्लॅटफॉर्मचा अधिकाधिक वापर करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.