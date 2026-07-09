Sakal Money

RBI चा मोठा निर्णय! SMS अलर्ट आता मोफत; बँका ग्राहकांकडून शुल्क आकारू शकणार नाहीत

Bank SMS alert charges: बँका यापुढे ग्राहकांकडून नियामक, जागरूकता आणि प्रचारात्मक एसएमएस अलर्टसाठी शुल्क आकारू शकणार नाहीत. परंतु मोठ्या बँकांचे वार्षिक शुल्क उत्पन्न ₹३०० कोटींपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे.
Bank SMS alert charges

Bank SMS alert charges

ESakal

Vrushal Karmarkar
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भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या एका नवीन निर्देशामुळे बँकांच्या कमाईवर परिणाम होऊ शकतो. बँकिंग अधिकाऱ्यांच्या मते, ग्राहकांना पाठवल्या जाणाऱ्या विशिष्ट एसएमएस अलर्टसाठी शुल्क आकारण्यावरील बंदीमुळे प्रमुख बँकांचे वार्षिक शुल्क उत्पन्न ३०० कोटी रुपयांपर्यंत कमी होऊ शकते. यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळेल, कारण त्यांना यापुढे अशा एसएमएससाठी वेगळे पैसे द्यावे लागणार नाहीत.

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