Blue Aadhaar Card : निळे आधार कार्ड कोणाला मिळते, जाणून घ्या काय आहेत फायदे?

आधार कार्ड हे देशात सर्वाधिक वापरले जाणारे ओळखपत्र आहे. लोकांना सामान्यतः पांढरे आधार कार्ड पाहण्याची सवय आहे, जे कागदावर छापलेले आणि प्लास्टिकने लॅमिनेट केलेले असते. पण अलिकडच्या काळात, निळे आधार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आधार कार्डचा आणखी एक प्रकार खूप चर्चेत आला आहे..बरेच लोक असे गृहीत धरू शकतात की हे एक वेगळे वैशिष्ट्य आहे किंवा त्यात अतिरिक्त ओळख माहिती आहे. पण तसे नाही निळे आधार कार्ड प्रत्यक्षात वेगळ्या श्रेणीसाठी डिझाइन केलेले आहे. निळे आधार कार्ड कोणाला मिळते आणि ते पांढऱ्या आधार कार्डपेक्षा कसे वेगळे आहे ते आपण जाणून घेऊया..पांढऱ्या आधार कार्डपेक्षा वेगळे कसे ?सध्या, भारतात दोन प्रकारचे आधार कार्ड जारी केले जातात. निळे आधार कार्ड पांढऱ्या आधार कार्डपेक्षा फक्त दिसण्यात वेगळे आहे. पांढराेआधार कार्ड मानक स्वरूपात येते, तर निळे आधार कार्ड विशेषतः लहान मुलांसाठी डिझाइन केलेले आहे. ते हलक्या निळ्या रंगाचे आहे आणि UIDAI द्वारे अधिकृतपणे बाल आधार कार्ड म्हणून ओळखले जाते. एक महत्त्वाचा फरक म्हणजे त्यात बायोमेट्रिक माहिती नसते..पांढऱ्या आधारमध्ये बायोमेट्रिक्सचा समावेश असतो. लहान मुलांचे बोटांचे ठसे आणि बुबुळ स्कॅन सतत बदलत असल्याने आणि स्थिर नसल्यामुळे,निळे आधार कार्ड पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी तयार केला जाते.बालकांचे निळ्या आधारमध्ये फक्त फोटो, जन्मतारीख आणि पालकांचा आधार क्रमांक यासारखी माहिती नोंदवली जाते. शिवाय, बाल आ मूल पाच वर्षांचे झाल्यावर, UIDAI द्वारे बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य होते..निळ्या आधारसाठी कोण अर्ज करू शकते?पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी निळे आधार तयार केला जाते. ही प्रक्रिया सोपी आहे.पण हे आधार बनविण्यासाठी पालकांकडे आधार असणे आवश्यक आहे. अर्ज करताना मुलाचा जन्म प्रमाणपत्र मागितले जाते. मुलाचा फोटो तिथे घेतला जातो आणि उर्वरित माहिती पालकांकडून दिली जाते. त्यात बायोमेट्रिक्सचा समावेश नसल्यामुळे, प्रक्रिया जलद होते..कुठे होतो उपयोग? हे आधार भविष्यात शाळा प्रवेश आणि सरकारी योजनांसाठी नोंदणी यासारख्या अनेक कामांमध्ये मदत करते. मूल पाच वर्षांचे झाल्यावर, बायोमेट्रिक्स अपडेट केले जातात आणि आधार नियमित आधारमध्ये रूपांतरित केला जातो. वयाच्या १० व्या वर्षी दुसरे बायोमेट्रिक अपडेट आवश्यक आहे. अशा प्रकारे, निळा आधार मुलाचे प्रारंभिक ओळखपत्र म्हणून काम करतो आणि नंतर एक मानक आधार बनतो..