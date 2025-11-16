Sakal Money

Blue Aadhaar Card : निळे आधार कार्ड कोणाला मिळते, जाणून घ्या काय आहेत फायदे?

Baal Aadhaar : पाच वर्षांचे झाल्यावर बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य केले जाते आणि कार्ड साध्या आधारमध्ये बदलते. या कार्डचा उपयोग शाळा प्रवेश, सरकारी योजनांसाठी ओळखपत्र म्हणून केला जातो.
A demonstration of the Blue Aadhaar Card issued for children under five, showing its distinct light-blue design and non-biometric details.

आधार कार्ड हे देशात सर्वाधिक वापरले जाणारे ओळखपत्र आहे. लोकांना सामान्यतः पांढरे आधार कार्ड पाहण्याची सवय आहे, जे कागदावर छापलेले आणि प्लास्टिकने लॅमिनेट केलेले असते. पण अलिकडच्या काळात, निळे आधार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आधार कार्डचा आणखी एक प्रकार खूप चर्चेत आला आहे.

