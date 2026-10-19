Petrol Diesel Price: आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरण; भारतात पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार का?

Mumbai: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात घसरण झाल्याने भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. अमेरिकेच्या निर्णयामुळे रशियन इंधनाचा पुरवठा वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या दरांवर झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर घसरल्यानंतर भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कधी खाली येणार याकडे आता लक्ष लागले आहे. .Petrol Diesel Price Today: सरकारचा मोठा निर्णय! पेट्रोल-डिझेलच्या टॅक्समध्ये बदल; महाराष्ट्रात 1 लिटरचा भाव किती?.आंतरराष्ट्रीय बाजारात १९ ऑक्टोबर रोजी ब्रेंट क्रूडचे वायदे सुमारे १०८ डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास होते. त्यानंतरच्या व्यवहारांत दर सुमारे १०७.५७ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत घसरले. यापूर्वी कच्च्या तेलाच्या दराने मे महिन्यानंतरचा उच्चांक गाठला होता. दरातील या घसरणीमागे जागतिक तेलपुरवठ्याबाबतच्या अपेक्षा आणि भू-राजकीय घडामोडी महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत..Premium|Crude Oil Prices : खनिज तेलाच्या वाढत्या भावापासून अमेरिकेच्या शुल्कापर्यंत; भारतीय गुंतवणूकदारांसमोर संकटांची मालिका.अमेरिकेने रशियाशी संबंधित काही निर्बंध आणि शुल्कांबाबत तात्पुरती सवलत दिल्याच्या वृत्तानंतर रशियन इंधनाचा पुरवठा वाढू शकतो, अशी अपेक्षा बाजारात व्यक्त झाली. पुरवठा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाल्यास जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींवर दबाव येऊ शकतो. तेलाच्या किमतींवर इतरही अनेक बाबींचा परिणाम होतो. मध्यपूर्वेतील परिस्थिती, तेल उत्पादक देशांचे उत्पादन, जागतिक मागणी आणि वाहतुकीतील अडथळे यांचाही दरांवर परिणाम होतो. .भारतावर काय परिणाम होणार?भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेचा मोठा हिस्सा आयातीतून भागवतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमतींचा देशाच्या आयात खर्चावर परिणाम होतो. कच्च्या तेलाचे दर कमी झाल्यास आयात खर्चावरील दबाव कमी होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, भारताला तेल खरेदीसाठी येणारा प्रत्यक्ष खर्च हा केवळ ब्रेंट क्रूडच्या दरावर ठरत नाही. रुपया आणि डॉलरचा विनिमय दर, वाहतूक खर्च, आयात केलेल्या तेलाचा प्रकार आणि शुद्धीकरणाचा खर्च हे घटकही महत्त्वाचे असतात..पेट्रोल-डिझेलचे दर लगेच कमी होतील का?आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर घसरले तरी देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती लगेच कमी होतीलच असे नाही. तेल कंपन्यांचा खर्च, कर, वितरण खर्च आणि इतर आर्थिक घटकांनुसार अंतिम दर ठरतात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दरात घसरण झाली तरी एका दिवसातील घसरणीचा देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवर लगेचच परिणाम दिसून येईल असे म्हणता येत नाही. कच्च्या तेलाचे दर कमी पातळीवर किती काळ टिकतात आणि त्याचा तेल कंपन्यांच्या खर्चावर किती परिणाम होतो, हे गोष्टही महत्त्वाची ठरते..ग्राहकांना दिलासा कधी मिळणार?कच्च्या तेलाचे दर सातत्याने कमी राहिल्यास भारताच्या आयात खर्चावरील दबाव कमी होऊ शकतो. मात्र, त्याचा थेट फायदा ग्राहकांपर्यंत कधी आणि किती प्रमाणात पोहोचेल, हे देशांतर्गत दरनिर्धारणावर अवलंबून असेल. त्यामुळे सध्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरात तातडीने कपात होईलच असे नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.