Premium|Crude Oil Prices : युद्धाच्या झळा कच्च्या तेलाला!

कौस्तुभ केळकर - kmkelkar@rediffmail.comअमेरिका; तसेच इस्राईलने अलीकडेच केलेल्या जोरदार हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला खामेनी यांचा मृत्यू झाला. यामुळे इराण प्रचंड संतापला असून, इराणने अमेरिकेचे आखाती देशातील तळ, युद्धनौका; तसेच इस्राईलवर हल्ले करून जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. हा संघर्ष लवकर संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. जागतिक अर्थव्यवस्था अजूनही मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलावर अवलंबून आहे. त्यामुळे पश्चिम आशियातील प्रत्येक हालचाल तेलाच्या किमतीत प्रतिबिंबित होते. साहजिकच गेले काही महिने ६० ते ७० डॉलर प्रति बॅरल या पट्ट्यामध्ये असलेल्या ब्रेंट क्रूडचा दर (कच्चे तेल) ८३ डॉलर प्रतिबॅरलवर पोचला. .कच्च्या तेलातील ‘बडा खिलाडी’इराण हा जगातील कच्च्या तेलाचे उत्खनन करणाऱ्यांपैकी एक मोठा देश आहे. इराणकडे जगातील चौथ्या क्रमांकाचे तेलसाठे आहेत. सध्या इराण दररोज सुमारे ३.२ ते ३.५ दशलक्ष बॅरल तेलाचे उत्खनन करतो. अमेरिकेने इराणवर जरी आर्थिक निर्बंध लादले असले, तरी इराण आपले बहुतांश तेल ‘ग्रे मार्केट’ किंवा विशेष सवलतींद्वारे चीनला विकतो. इराणच्या एकूण तेल निर्यातीपैकी सुमारे ९० टक्के वाटा एकटा चीन उचलतो आणि या बदल्यात इराण चीनकडून विविध गोष्टींची आयात करतो. हा सर्व व्यापार चीनच्या युआन चलनात चालतो. त्यामुळे अमेरिकेने इराणवर हल्ला करणे म्हणजे कच्च्या तेलाच्या दरात वाढ होऊन, चीनच्या ऊर्जा सुरक्षेला थेट आव्हान देणे, तसेच चीनच्या वाढत्या आर्थिक प्रभावावर कुरघोडी करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग असू शकतो.इस्राईल-इराण संघर्षाची पार्श्वभूमीइस्राईल-इराण यांच्यातील शत्रुत्व खूप जुने आहे. इराण कोणत्याही परिस्थितीत अणवस्त्रधारी देश होऊ नये, हा इस्राईल आणि अमेरिकेचा निर्धार आहे. सात ऑक्टोबर २०२३ रोजी गाझामधील ‘हमास’ने इस्राईलवर मोठा दहशतवादी हल्ला केला होता. त्यानंतर इस्राईलने गाझामध्ये व्यापक लष्करी कारवाई सुरू केली. ‘हमास’ला राजकीय-आर्थिक पाठबळ इराणकडून मिळते, असा इस्राईलचा आरोप आहे, हे पाहता इस्राईल इराणवर केलेल्या या हल्यास अधिकृतरित्या ‘राष्ट्रीय सुरक्षेची कारवाई’ म्हणतो; परंतु अनेक विश्लेषकांच्या मते, हमास-हिज्बुल्ला-इराण या साखळीला रोखण्यासाठी आणि सात ऑक्टोबरचा सूड घेण्यासाठी इस्राईल आक्रमक भूमिका घेत आहे. त्यामुळे या संघर्षाला भावनिक, राजकीय आणि सामरिक असे सर्वच पैलू आहेत..कच्चे तेलः मागणी-पुरवठा समीकरणगेले सुमारे १२ ते १८ महिने कच्च्या तेलाच्या मागणी आणि पुरवठा यामध्ये संतुलित परिस्थिती होती. साहजिकच ब्रेंट कच्च्या तेलाचा दर ६० ते ७० प्रतिबॅरल या पट्ट्यामध्ये राहिला आहे. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीने अलीकडचे तयार केलेल्या अहवालानुसार, जगातील कच्च्या तेलाची मागणी सुमारे १०३-१०४ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन आहे. यामध्ये या वर्षी ८-९ लाख बॅरल प्रतिदिन इतकी वाढ अपेक्षित आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे मुख्यतः आशियातील, विशेषतः चीन आणि भारतातील वाहतूक व औद्योगिक कारणासाठी वाढता वापर, तर पुरवठा बाजूने चित्र थोडे वेगळे आहे. अमेरिका, कॅनडा यांसारख्या देशांनी उत्खनन वाढविले आहे. 'ओपेक' संघटनेच्या सदस्य देशांनी या कच्च्या तेलाचे उत्खनन वाढविले आहे. या सर्वांतून एकूण जागतिक पुरवठा १०८-१११ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिनच्या आसपास जाण्याचा अंदाज आहे. हे सर्व पाहता कच्च्या तेलाच्या मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त, असे चित्र दिसत आहे आणि ही परिस्थिती वर नमूद केल्याप्रमाणे हे ब्रेंट कच्च्या तेलाच्या एका टप्य्यात राहिलेल्या किमतीमध्ये दिसत होती. परंतु, कच्च्या तेलाचा बाजार आणि किमती केवळ आकडेवारीवर चालत नाहीत, तर त्या 'अपेक्षा' आणि 'धोका' यांवर सुद्धा अवलंबून असतात. यामुळेच अमेरिका-इस्राईल आणि इराण यांमधील हा ताजा संघर्ष कच्च्या तेलाच्या किमतीसाठी महत्त्वाचा ठरेल.होर्मुझ सामुद्रधुनीचे महत्त्वहोर्मुझची सामुद्रधुनी ही इराणच्या आखाताला ओमानच्या आखातासोबत जोडणारी एक अरुंद सामुद्रधुनी आहे. इराणच्या आखाताला अरबी समुद्र व हिंदी महासागरासोबत जोडणारा हा एकमेव दुवा असून, ही सामुद्रधुनी जगातील सर्वांत महत्त्वाच्या व मोक्याच्या सागरीस्थानांपैकी एक आहे. याच्या उत्तरेस इराण, तर दक्षिणेस संयुक्त अरब अमिराती व ओमान हे देश आहेत. २०२५ मध्ये दररोज अंदाजे सरासरी २२ दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल व पेट्रोलियम उत्पादने या सागरी मार्गाने नेण्यात आली, म्हणजे कच्च्या तेलाची सुमारे २० टक्के वाहतूक या सामुद्रधुनीतून करण्यात आली. या मार्गाने जाणारे कच्चे तेल मुख्यतः आशियातील चीन, भारत, जपान या मोठ्या ग्राहक देशांकडे जाते. मुख्य म्हणजे आपला देश आयात करत असलेल्या एकूण कच्च्या तेलापैकी सुमारे ४५ टक्के कच्चे तेल या सागरी मार्गाने येते. यातून होर्मुझ सामुद्रधुनीचे महत्त्व लक्षात येते. इराण या सामुद्रधुनीतून कच्च्या तेलाची वाहतूक बंद करण्याच्या धमक्या देत आहे. तसे झाल्यास परिस्थिती आणखी बिघडेल..भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणामआपला देश आजही कच्च्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे या संघर्षाचा सर्वाधिक फटका भारताला बसण्याची शक्यता आहे. यातून आपल्या अर्थव्यवस्थेवर पुढील विपरीत परिणामहोऊ शकतील -१) महागाईचा भडका : कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या, की पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढतात. यामुळे मालवाहतूक महाग होते आणि पर्यायाने भाजीपाला, धान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढतात. त्यातून चलनवाढीचा धोका संभवतो.२) परकी चलनसाठ्यावर ताण : भारत डॉलरमध्ये तेलाची खरेदी करतो. तेलाचे दर वाढल्याने भारताचे आयातीचे देणे वाढते, परिणामी रुपया कमकुवत होतो.३) वित्तीय तूट : सरकारला पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन यांच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी त्यावरील कर कमी करावे लागतात. यातून देशाच्या आर्थिक नियोजनावर ताण पडतो. हे एकंदर अर्थव्यवस्थेला मारक ठरते..संभाव्य उपायभारताच्या पूर्व किनाऱ्यावर सागरी विशेष आर्थिक क्षेत्र सुमारे २.५ दशलक्ष चौरस किलोमीटर आहे. या भागातील, विशेषतः बंगालच्या उपसागरात संभाव्य साठ्यांविषयी आशादायक संकेत आहेत. परंतु, संरक्षणविषयक कारणांमुळे मोठा सागरी भाग उत्खननासाठी बंद होता. आता संरक्षण मंत्रालय, तेल-वायू मंत्रालय आणि अंतराळ संस्था यांच्यात समन्वय वाढवून काही भाग खुला करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जर या क्षेत्रात मोठे साठे सापडले, तर पुढील काही दशकांसाठी ऊर्जा सुरक्षेचे चित्र बदलू शकते. परकी चलनाची बचत, चालू खात्यावरील तुटीत घट आणि आर्थिक स्वावलंबन या तिन्ही गोष्टी साध्य होऊ शकतात.कच्च्या तेलाची संभाव्य किंमतइराण या हल्ल्यामुळे डगमगला नसून, तो जोरदार प्रत्युत्तर देत आहे. इराणने अमेरिकेची जहाजे, इस्राईलमधील शहरे यावर क्षेपणास्त्राने प्रतिहल्ले चढवले आहेत. यामध्ये अरब देशांना सुद्धा तडाखा बसला आहे. हा संघर्ष आणखी चिघळला, लांबला आणि इराणने जर होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी कच्च्या तेलाची वाहतूक बऱ्याच अंशी बंद पाडली, तर वर नमूद केल्याप्रमाणे कच्च्या तेलाच्या व्यापारातील सुमारे २० टक्के वाहतुकीवर विपरीत परिणाम होईल. हे पाहता तीन मार्च २०२६ रोजी असलेला ब्रेंट कच्च्या तेलाचा ८३ डॉलर प्रतिबॅरल हा दर९० ते १०० डॉलरच्या पातळीवर जाऊ शकेल.(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.) 