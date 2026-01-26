Budget 2026 : 'बजेट' शब्द कुठून आला? सकाळी 11 वाजताच बजेट का सादर केलं जातं? जाणून घ्या बजेटविषयी महत्तवाच्या गोष्टी

Indian Union Budget 2026 : देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या १ फेब्रुवारीला सलग ९ वा अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडणार आहेत. देशाचा हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ आकड्यांचा हिशोब नसून, देशाची दिशा ठरवणाऱ्या धोरणांचा आणि योजनांचा तो आराखडा असतो. बजेट सादर होण्याआधी जाणून घेऊया अर्थसंकल्पाशी संबंधित काही रंजक बाबी, ज्या कदाचित तुम्हाला माहिती नसतील..‘बजेट’ या शब्दाचा नेमका अर्थ काय?‘बजेट’ हा शब्द नेमका कुठून आला, हे तुम्हाला माहिती आहे का? ‘बजेट’ हा शब्द फ्रेंच भाषेतील ‘बुल्गा’ (Bougette) या शब्दापासून आला आहे, ज्याचा अर्थ 'चामड्याची पिशवी' असा होतो. पुढे या शब्दाचे इंग्रजीत ‘बोगेट’ असे रूप झाले आणि कालांतराने ‘बजेट’ हा शब्द प्रचलित झाला. पूर्वी अर्थसंकल्प संसदेत चामड्याच्या पिशवीत सादर केला जात असे, त्यामुळे या शब्दाचा उगम झाला..Gold Rate Today : प्रजासत्ताकदिनी सोन्याच्या भावात मोठी वाढ! चांदीही चमकली; जाणून घ्या आजचे भाव .बजेट सादरीकरणाची परंपरा बदललीब्रिटिश काळात सरकारकडील उत्पन्न-खर्चाची कागदपत्रे लाल रंगाच्या चामड्याच्या बॅगेत ठेवून बजेट सादर केले जात होते. ही परंपरा अनेक वर्षे सुरू होती. मात्र २०१९ मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ही परंपरा मोडीत काढली. त्यानंतर बजेटची कागदपत्रे पारंपरिक ‘बही-खाता’ (लाल कापडात गुंडाळलेली फाइल) स्वरूपात सादर होऊ लागली. सध्या बजेट अधिकाधिक डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होत आहे.दरम्यान, ब्रिटिश काळापासून ते स्वातंत्र्यानंतरही १९५५ पर्यंत भारताचा अर्थसंकल्प फक्त इंग्रजी भाषेतच सादर केला जात असे. मात्र त्यानंतर तो हिंदीतही सादर करण्याची परंपरा सुरू झाली..बजेट सकाळी ११ वाजता का सादर केलं जातं?बजेट नेहमी सकाळी ११ वाजताच का सादर केलं जातं, यामागेही इतिहास आहे. ब्रिटिश काळात अर्थसंकल्प संध्याकाळी ५ वाजता सादर केला जात असे, कारण भारतात संध्याकाळी ५ वाजले असताना, ब्रिटनमध्ये सकाळी ११ वाजलेले असतात. त्यामुळे बजेट सादर करण्याचा वेळ लंडनच्या वेळेनुसार ठरवला जात असे, जेणेकरून तिथले सरकार आणि अधिकाऱ्यांना बजेटची माहिती सहज मिळू शकेल.मात्र १९९९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात यशवंत सिन्हा अर्थमंत्री असताना ही वेळ बदलण्यात आली. यानंतर बजेट सादर करण्याचा वेळ कायमस्वरूपी सकाळी ११ ठरवण्यात आला. यामागचा उद्देश हा भारताच्या गरजा आणि वेळेनुसार देशाचे बजेट सादर करण्यात येईल हा होता. .Post Office FD : पोस्टात 1 लाख रुपयांची FD केली तर तुम्हाला किती व्याज मिळेल? जाणून घ्या सोप्या शब्दांत .भारतीय बजेटचा इतिहासभारताचा पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी सादर करण्यात आला होता. तत्कालीन अर्थमंत्री आर. के. शण्मुखम चेट्टी यांनी तो मांडला होता.त्याआधी, ब्रिटिश काळात भारतातील पहिला अर्थसंकल्प ७ एप्रिल १८६० रोजी सादर करण्यात आला होता. हे बजेट ब्रिटिश अधिकारी जेम्स विल्सन यांनी मांडले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.