Sakal Money
Cigarette: धूम्रपान करणाऱ्यांना मोठा धक्का! सिगारेटच्या किमती ५५ रुपयांनी वाढल्या; तुमच्या आवडत्या ब्रँडचा नवीन दर किती? जाणून घ्या...
Cigarette New Price: सिगारेट प्रेमींना आता त्यांच्या पर्सचे धागे आणखी सैल करावे लागतील. सिगारेटच्या किमती ५५ रुपयांनी वाढल्या आहेत.
जर तुम्ही सिगारेट ओढणारे असाल तर तुमचे मासिक बजेट खराब होऊ शकते. सिगारेट ओढणे हे खूप महागडे काम झाले आहे. सरकारने अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लादल्यानंतर सिगारेटच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. १० सिगारेटच्या पॅकसाठी आता तुम्हाला किमान २२ ते २५ रुपये जास्त खर्च येईल. जर तुम्ही प्रीमियम ब्रँड्सना प्राधान्य देत असाल तर ही वाढ प्रति पॅक ५० ते ५५ रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.