Sakal Money

Mumbai News : अनिल अंबानी, राणा कपूर विरोधात सीबीआयचे आरोपपत्र सादर

येस बँकेच्या २,७९६ कोटी रुपयांच्या अफरातफरी प्रकरण; अनिल अंबानी आणि बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर यांच्याविरुद्ध विशेष न्यायालयात आरोपपत्र केले सादर.
anil ambani and rana kapur

anil ambani and rana kapur

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई - येस बँकेच्या २,७९६ कोटी रुपयांच्या अफरातफरी प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने उद्योजक अनिल अंबानी आणि बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर यांच्याविरुद्ध विशेष न्यायालयात आरोपपत्र सादर केले आहे.

Loading content, please wait...
crime
CBI
Mumbai
scam
chargesheet
Yes Bank

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com