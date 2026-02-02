Sakal Money

Baggage Duty: परदेशातून वस्तू आयात करणे झाले सोपे! कस्टम्स नियमांत बदल; भारतीय प्रवाशांसाठी खुशखबर

Duty free baggage allowance increased: परदेशातून येणारे भारतीय प्रवासी आता ७५,००० रुपयांपर्यंतच्या वस्तू आणि परदेशी पर्यटक २५,००० रुपयांपर्यंतच्या वस्तू करशिवाय आणू शकतील.
Duty free baggage allowance increased

Vrushal Karmarkar
केंद्र सरकारने २०२६ च्या अर्थसंकल्पात सामानाच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. रविवारी, सरकारने परदेशातून भारतात येणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक महत्त्वपूर्ण दिलासा जाहीर केला. ड्युटी-फ्री सामानाची मर्यादा ₹५०,००० वरून ₹७५,००० करण्यात आली आहे. याचा थेट फायदा परदेशातून घरगुती सामान आणणाऱ्यांना होईल.

