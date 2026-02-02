Baggage Duty: परदेशातून वस्तू आयात करणे झाले सोपे! कस्टम्स नियमांत बदल; भारतीय प्रवाशांसाठी खुशखबर

केंद्र सरकारने २०२६ च्या अर्थसंकल्पात सामानाच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. रविवारी, सरकारने परदेशातून भारतात येणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक महत्त्वपूर्ण दिलासा जाहीर केला. ड्युटी-फ्री सामानाची मर्यादा ₹५०,००० वरून ₹७५,००० करण्यात आली आहे. याचा थेट फायदा परदेशातून घरगुती सामान आणणाऱ्यांना होईल. .रविवारी जारी केलेल्या बॅगेज नियम २०२६ नुसार, जमिनीव्यतिरिक्त हवाई किंवा समुद्रमार्गे भारतात येणारे भारतीय नागरिक आणि परदेशी पर्यटक सीमा शुल्काशिवाय ₹७५,००० पर्यंत किमतीच्या वस्तू आणू शकतात. ही सूट फक्त तेव्हाच लागू होते जेव्हा वस्तू त्यांच्यासोबत किंवा त्यांच्या वैयक्तिक बॅगमध्ये आणल्या जातात. नवीन बॅगेज नियम २०२६, आज २ फेब्रुवारी रोजी मध्यरात्रीपासून लागू होतील. हे नियम गेल्या १० वर्षांपासून लागू असलेल्या बॅगेज नियम, २०१६ ची जागा घेतात. .DMart नव्हे, आता 'She Mart'! महिलांसाठी अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा; नेमकी योजना काय?.भारतात येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांसाठी ड्युटी-फ्री बॅगेज मर्यादा देखील ₹२५,००० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पूर्वी ही मर्यादा ₹१५,००० होती. जर एखादा भारतीय नागरिक किंवा पर्यटक एक वर्षापेक्षा जास्त काळ परदेशात राहिला असेल, तर त्यांना भारतात परतल्यावर शुल्कमुक्त दागिने मिळण्यास पात्र असतील. महिला प्रवासी त्यांच्यासोबत शुल्कमुक्त ४० ग्रॅम पर्यंत दागिने आणू शकतात..Budget 2026 : बजेटमधील घोषणा नेमक्या कधी लागू होतात? नागरिकांना फायदा कधीपासून मिळतो, जाणून घ्या.पुरुष प्रवासी किंवा महिला व्यतिरिक्त इतर कोणीही करमुक्त २० ग्रॅम पर्यंत दागिने आणू शकतात. या नियमांनुसार, दागिने म्हणजे लोक सामान्यतः परिधान करतात अशा सजावटीच्या वस्तू. हे दागिने सोने, चांदी, प्लॅटिनम किंवा इतर मौल्यवान धातूंपासून बनवलेले असू शकतात, रत्नांसह किंवा त्याशिवाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.