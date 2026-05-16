Silver Import: सोनेनंतर आता चांदीवरही केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! नवे नियम लागू केले; आता अतिरिक्त मंजुरी लागणार

केंद्र सरकारने चांदीच्या आयातीवर नवीन निर्बंध लादले आहेत. चांदीचे अनेक प्रकार मुक्त यादीतून काढून प्रतिबंधित श्रेणीत ठेवण्यात आले आहेत. याचा अर्थ असा की, या चांदीच्या प्रकारांची आयात करणे यापुढे पूर्वीसारखे सोपे राहणार नाही आणि त्यासाठी अतिरिक्त मंजुरीची आवश्यकता भासू शकते. मौल्यवान धातूंच्या वाढत्या आयातीवर नियंत्रण ठेवणे आणि व्यापार तूट कमी करणे, हा या सरकारी निर्णयाचा उद्देश होता. .अलीकडच्या काळात सोने आणि चांदीच्या आयातीवरील दबाव सातत्याने वाढत होता, ज्यामुळे परकीय चलन साठ्यावर होणाऱ्या परिणामाबद्दल चिंता निर्माण झाली होती. सरकारला अशीही चिंता आहे की, सोन्यावरील आयात शुल्कात वाढ झाल्यामुळे लोक गुंतवणूक आणि दागिन्यांसाठी चांदीकडे अधिक वळू शकतात. ही शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने चांदीच्या आयातीवरील निर्बंध अधिक कडक करण्यास सुरुवात केली आहे..सरकारने अलीकडेच सोने आणि चांदी या दोन्हींवरील आयात शुल्क ६% वरून १५% पर्यंत वाढवले आहे. असे असूनही, सोन्याच्या तुलनेत चांदीची किंमत कमी असल्यामुळे गुंतवणूकदार तिची खरेदी वाढवू शकतात, अशी चिंता व्यक्त केली जात होती. सरकार सध्या परकीय चलन साठा जपण्यावर आणि रुपयावरील दबाव कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. वाढती जागतिक अनिश्चितता आणि वाढता आयात खर्च यामुळे सरकार सावध झाले आहे..तज्ञांच्या मते, जर मौल्यवान धातूंची आयात वाढतच राहिली, तर चालू खात्यातील तूट आणि व्यापार तूट या दोन्ही वाढू शकतात. म्हणूनच सरकार आता आयात नियंत्रणे लादून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, एप्रिलमधील सोने आणि चांदीची आयात जवळपास ३० वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. यामागे जास्त आयात शुल्क आणि वाढत्या आंतरराष्ट्रीय किमती ही प्रमुख कारणे असल्याचे मानले जाते. आता, नवीन निर्बंधांमुळे येत्या काही महिन्यांत चांदीच्या आयातीत आणखी घट होण्याची शक्यता आहे.