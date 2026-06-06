E85 Fuel: केंद्र सरकारकडून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा! पेट्रोलपेक्षा स्वस्त E85 इंधन लॉन्च; आता किती आणि कशी बचत होणार?

केंद्र सरकारने फ्लेक्स-फ्यूएल वाहनांसाठी ई८५ हे उच्च-इथेनॉल मिश्रित इंधन नियमित पेट्रोलपेक्षा प्रति लिटर २० रुपयांच्या सवलतीत सादर केले आहे. हे इंधन सुरुवातीला निवडक पेट्रोल पंपांवर उपलब्ध असेल आणि त्याचा वापर केवळ फ्लेक्स-फ्यूएल इंजिन असलेल्या वाहनांमध्येच करता येईल. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त येथील इंडियन ऑइलच्या पेट्रोल पंपावर ई८५ इंधनाचे अनावरण केले. हे इंधन देशभरातील ४८ सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोल पंपांवर विकले जाईल. .हरदीप सिंग पुरी म्हणाले की, डिसेंबर २०२६ पर्यंत ५०० पेट्रोल पंपांवर आणि डिसेंबर २०२७ पर्यंत सुमारे ५,००० पेट्रोल पंपांवर याची उपलब्धता वाढवण्याची सरकारची योजना आहे. ई८५ इंधनामध्ये ८०-८५ टक्के इथेनॉल आणि १४-१९ टक्के पेट्रोल असते. याचा वापर केवळ फ्लेक्स-फ्यूएल वाहनांमध्येच केला जाऊ शकतो, जी ई२० ते ई१०० पर्यंतच्या विविध इंधन मिश्रणांवर चालण्यास सक्षम आहेत. ही वाहने एका प्रगत इंजिन कंट्रोल युनिटने (ECU) सुसज्ज असतात, जे पेट्रोलमधील इथेनॉलच्या बदलत्या प्रमाणाशी जुळवून घेऊ शकते. .Investment: गुंतवणुकीचा नवा ट्रेंड! मिड आणि स्मॉल-कॅप गुंतवणुकीसाठी SIF ठरणार गेमचेंजर?.पुरी म्हणाले की, ई८५ पायाभूत सुविधांच्या विस्तारामुळे २०३०-३१ पर्यंत भारतातील एकूण इथेनॉल मिश्रणाची पातळी अंदाजे २६ टक्क्यांपर्यंत वाढण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. ते म्हणाले की, देशांतर्गत उत्पादित इथेनॉलचे फायदे थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचावेत, हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने ई८५ ची किंमत पारंपरिक पेट्रोलपेक्षा प्रति लिटर अंदाजे ₹२० ने कमी निश्चित केली आहे..मंत्री म्हणाले की, भारताने पेट्रोलमधील इथेनॉलचे मिश्रण प्रमाण २०१४ मधील १.५३ टक्क्यांवरून आता २० टक्क्यांपर्यंत वाढवले असून, आपले लक्ष्य निर्धारित वेळेच्या पाच वर्षे आधीच साध्य केले आहे. या कार्यक्रमाने १.८४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त परकीय चलनाची बचत केली आहे. कच्च्या तेलाची आयात अंदाजे ३०२ लाख मेट्रिक टनांनी कमी केली आहे. .मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, पारंपरिक पेट्रोल वाहनांच्या तुलनेत E85 वर चालणारी फ्लेक्स-फ्यूएल वाहने हरितगृह वायू उत्सर्जन अंदाजे ६१ टक्क्यांनी कमी करू शकतात. इथेनॉलच्या उच्च ऑक्टेन रेटिंगमुळे इंजिनची कार्यक्षमता सुधारते आणि ज्वलन अधिक स्वच्छ होते. ज्यामुळे सूक्ष्म कणांचे उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी होते. पुरी म्हणाले की, जर भारतात विकल्या जाणाऱ्या सर्व नवीन दुचाकी आणि प्रवासी वाहनांपैकी निम्मी वाहने फ्लेक्स-फ्यूएल तंत्रज्ञानावर आधारित झाली. तर इथेनॉलची वार्षिक मागणी ३.१२ अब्ज लिटरपेक्षा जास्त वाढू शकते. ज्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी अंदाजे १२,४०३ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न निर्माण होईल. .Pension Scheme: कामगारांसाठी दरमहा 3,000 रुपयांची पेन्शन; काय आहे ही सरकारी योजना? अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या .त्यांनी पुढे सांगितले की, अशा बदलामुळे दरवर्षी अंदाजे १५,१५१ कोटी रुपयांच्या परकीय चलनात बचत होऊ शकते आणि कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन ६.६४ दशलक्ष मेट्रिक टनांनी कमी होऊ शकते. ब्राझीलशी तुलना करता, जिथे ८० टक्क्यांहून अधिक हलकी वाहने फ्लेक्स-फ्यूएल तंत्रज्ञानावर चालतात, पुरी म्हणाले की भारत प्रायोगिक प्रकल्पांच्या पलीकडे जाऊन एका पद्धतशीर राष्ट्रीय फ्लेक्स-फ्यूएल परिसंस्थेच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. त्यांनी इथेनॉल-मिश्रित इंधनाबद्दलची चिंता दूर करण्याचाही प्रयत्न केला. .Gold Rate Today: RBIच्या निर्णयानंतर आज मोठी घसरण! 8 दिवसांत सोन्याचे भाव कोसळले; चांदीही स्वस्त, महाराष्ट्रात आजचा भाव किती?.त्यांनी सांगितले की, ई८५ हे विशेषतः फ्लेक्स-फ्यूएल वाहनांसाठी आहे आणि ई२० हे राष्ट्रीय मानक इंधन बनल्यापासून इथेनॉल मिश्रणामुळे इंजिनचे नुकसान झाल्याची कोणतीही घटना नोंदवली गेली नाही. मंत्र्यांनी राज्य सरकारांना ई८५ इंधन आणि फ्लेक्स-फ्यूएल वाहनांसाठी अनुकूल कर धोरणे देऊन या संक्रमणास पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. त्यांनी इथेनॉलला भारताच्या ऊर्जा आत्मनिर्भरतेच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा घटक असल्याचे म्हटले. इथेनॉलचा प्रत्येक लिटर आयात केलेल्या जीवाश्म इंधनाची जागा घेतो. "ई८५ चा प्रत्येक थेंब आत्मनिर्भर भारताच्या भावनेचे प्रतीक आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.