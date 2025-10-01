Sakal Money

Crops MSP: 'या' पिकांवरील एमएसपी वाढला, डाळींसाठी नवीन धोरण जाहीर... शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची मोठी घोषणा

Central government On Farmer: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत देशातील डाळींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे.
Central government On Farmer

Central government On Farmer

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

दिवाळीपूर्वी मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना एक मोठी भेट दिली आहे. बुधवारी (१ ऑक्टोबर २०२५) केंद्र सरकारने रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) वाढवण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने यासाठी ८४,२६३ कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. हे पॅकेज सहा वर्षांसाठी असेल. याव्यतिरिक्त केंद्र सरकारने डाळींना प्रोत्साहन देण्यासाठी ११,४४० कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर केले आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
Central Government
Modi Government
Farmer news
Central Government Scheme
central government news
farmer news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com