Crops MSP: 'या' पिकांवरील एमएसपी वाढला, डाळींसाठी नवीन धोरण जाहीर... शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची मोठी घोषणा

दिवाळीपूर्वी मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना एक मोठी भेट दिली आहे. बुधवारी (१ ऑक्टोबर २०२५) केंद्र सरकारने रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) वाढवण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने यासाठी ८४,२६३ कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. हे पॅकेज सहा वर्षांसाठी असेल. याव्यतिरिक्त केंद्र सरकारने डाळींना प्रोत्साहन देण्यासाठी ११,४४० कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर केले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२६-२७ हंगामासाठी गव्हाच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) ६.५९ टक्क्यांनी वाढ करून प्रति क्विंटल २,५८५ रुपये केली आहे. २०२५-२६ साठी गव्हाचा किमान आधारभूत किमती प्रति क्विंटल २,४२५ रुपये निश्चित करण्यात आला होता. या वर्षी ही वाढ प्रति क्विंटल १६० रुपयांची आहे..DA Hike: दसऱ्याआधी सरकारचं गिफ्ट! केंद्र कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ; पण कितीने अन् कधीपासून लागू होणार?.गहू हे रब्बी हंगामातील मुख्य पीक आहे. ज्याची पेरणी ऑक्टोबरच्या अखेरीस सुरू होते. कापणी मार्चमध्ये सुरू होते. इतर रब्बी पिकांमध्ये ज्वारी, बार्ली, हरभरा आणि मसूर यांचा समावेश आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या (सीएसीपी) शिफारशींनुसार निश्चित केली जाते..सरकारने २०२५-२६ पीक वर्षासाठी (जुलै-जून) ११९ दशलक्ष टन गहू उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले आहे. २०२४-२५ मध्ये अंदाजे उत्पादन ११७.५ दशलक्ष टन आहे. जे एक सर्वकालीन विक्रम आहे. केंद्र सरकार डाळी आणि तेलबियांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. यासाठी सरकारने ११,४४० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. हे अभियान सहा वर्षे चालेल. ज्यामध्ये डाळींचे उत्पादन दरवर्षी ३५ दशलक्ष मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. तूर, उडीद आणि मसूर डाळीची १००% खरेदी साध्य केली जाईल..या योजनेत संशोधन, बियाणे प्रणाली, क्षेत्र विस्तार आणि खरेदी प्रणाली आणि किंमत स्थिरता यासह एक व्यापक धोरण स्वीकारले जाईल. उच्च-उत्पादन देणाऱ्या, कीटक-प्रतिरोधक आणि हवामान-प्रतिरोधक डाळींच्या जातींच्या विकास आणि प्रोत्साहनावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. प्रमुख डाळी उत्पादक राज्यांमध्ये बहु-स्थानिक चाचण्या देखील घेतल्या जातील..DA Hike: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! महागाई भत्ता वाढणार? आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय प्रस्तावित.मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांबद्दल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, रब्बी हंगामासाठी किमान आधारभूत किमतीत वाढ करून एकूण ८४,२६३ कोटी रुपये आपल्या शेतकरी बांधवांच्या मेहनतीसाठी जातील. २०२६-२७ च्या रब्बी हंगामात अंदाजे २९७ लाख मेट्रिक टन खरेदी होण्याची शक्यता आहे. प्रस्तावित किमान आधारभूत किमतीवर शेतकऱ्यांना ८४,२६३ कोटी रुपये द्यावे लागतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.