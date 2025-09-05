आता कर्ज घेणे सोपे! CIBIL स्कोअरशिवाय मिळणार मंजुरी? केंद्र सरकारकडून मोठा खुलासा, काय सांगितलं?

जेव्हा तुम्ही कार, बाईक किंवा घरासाठी कर्ज घेता तेव्हा तुमचा CIBIL स्कोअर प्रथम तपासला जातो. अशा लोकांना आता सरकारने मोठी सवलत दिली आहे. सध्या बँकांचा नियम असा आहे की जर तुमचा CIBIL स्कोअर खराब असेल तर तुम्हाला बँकेकडून कर्ज मिळू शकणार नाही. कर्ज देण्यासाठी CIBIL स्कोअर हा एक प्रमुख पॅरामीटर आहे. कोणत्याही व्यक्तीचा CIBIL स्कोअर 300 ते 900 पर्यंत असतो. या आधारावर त्याची कामगिरी निश्चित केली जाते..सिव्हिल स्कोअर ९०० च्या जवळ येतो, तितकेच लोकांना कर्ज घेण्यास आणि कर्जाची रक्कम वाढविण्यास मदत मिळते. अशा प्रकारे हे देखील समजले जाऊ शकते की जर एखाद्याचा स्कोअर ३०० च्या जवळ किंवा ६०० च्या खाली असेल तर कोणतीही बँक कर्ज देण्यात निष्काळजीपणा करू शकते. परंतु आता बातम्या येत आहेत की कर्जाच्या बाबतीत सिव्हिल स्कोअर हा निकष मानला जाणार नाही कारण सरकारने संसदेत म्हटले आहे की जर एखाद्याचा सिव्हिल स्कोअर खराब असेल तर बँक कर्ज देण्यास नकार देऊ शकत नाही..Stock Market Closing: चढ-उतारानंतर शेअर बाजार सपाट बंद; निफ्टी 24,750च्या खाली, कोणते शेअर्स वाढले?.जरी सिव्हिल स्कोअर खराब किंवा कमी असला तरी, अशा परिस्थितीत बँका लोकांना कर्ज देण्यास नकार देणार नाहीत. जर कोणी पहिल्यांदाच कर्जासाठी अर्ज करत असेल, तर अशा परिस्थितीत बँका त्याचा सिव्हिल स्कोअर विचारणार नाहीत. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत याबद्दल बोलताना रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचा उल्लेख केला. .Gold Price Outlook: फक्त 'या' एका कारणामुळे सोन्याचा भाव लवकरच प्रति 10 ग्रॅम 1.4 लाख रुपये होणार.आरबीआयने त्यांच्या नियमांमध्ये कुठेही सिव्हिल स्कोअरसाठी किमान क्रमांकाचा उल्लेख केलेला नाही. त्यांच्या विधानाचा अर्थ असा आहे की कर्ज मिळविण्यासाठी असा सिव्हिल स्कोअर असणे अनिवार्य आहे, असे आरबीआय कुठेही म्हणत नाही. सिव्हिल स्कोअरचा हा वाद जुना आहे. सिबिल म्हणजेच क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो इतका लोकप्रिय झाला की लोक त्याला सिव्हिल या नावाने ओळखू लागले. त्याचे खरे नाव सीआयआर म्हणजेच क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.