अर्थवेध : चीन प्रॉपर्टी बबल; भारतासाठी धोक्याची घंटा?

गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्लेषकज्या घरांच्या बाजाराने चीनला महासत्ता बनवण्यात मोठी भूमिका बजावली, तोच बाजार आता पत्त्यांच्या बंगल्यासारखा कोसळत आहे. पण, चीनमध्ये जे घडतंय, त्याचा थेट परिणाम शेजारी देश म्हणून भारतावर काय होणार? भारतासाठी ही धोक्याची घंटा आहे की एक मोठा धडा? .चीनमध्ये आठ कोटी घरे रिकामीचीनच्या ७० प्रमुख शहरांमध्ये सध्या घरांच्या किमती अक्षरशः पत्त्यांसारख्या ढासळल्या आहेत. वर्ष २०२१ पासून सुरू झालेली ही घसरण आता २००५ च्या पातळीवर (म्हणजेच थेट २० वर्ष मागे) आली आहे. बाजारमूल्यात २५ टक्क्यांची प्रचंड घसरण झाली आहे. चीनमध्ये सध्या तब्बल आठ कोटी घरे पूर्णपणे रिकामी किंवा ग्राहकांविना पडून आहेत. ही संख्या संपूर्ण जर्मनी देशाच्या लोकसंख्येइतकी आहे. 'एव्हरेग्रांडे' आणि 'कंट्री गार्डन'सारख्या दिग्गज चिनी कंपन्या ३०० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त कर्जाच्या ओझ्याखाली दबल्या गेल्या आणि डिफॉल्ट झाल्या. चीनच्या 'जीडीपी'मध्ये रिअल इस्टेटचा वाटा तब्बल २५ ते ३० टक्के होता, त्यामुळे हा धक्का चीन पचवू शकलेला नाही..भारतीय रिअल इस्टेट 'सुपरफास्ट'भारतात सध्या मंदी नाही, तर उलट आलिशान घरांच्या मागणीचा पूर आला आहे. मुंबई, पुणे, बंगळूर आणि हैदराबादमध्ये आलिशान घरांच्या विक्रीत २० ते ३० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. 'गोल्ड कॉलर लाइफस्टाईल' आणि अल्ट्रा-लक्झरी प्रोजेक्ट वेगाने उभे राहत आहेत. मोठे ब्रँड यात कोट्यवधींची गुंतवणूक करत आहेत. बांधकाम क्षेत्राचा एकूण देशांतर्गत उत्पादनातील (जीडीपी) वाटा सध्या सुमारे सात टक्के आहे, तो २०३० पर्यंत १३ टक्के होण्याचा अंदाज आहे. भारतीय रिअल इस्टेट बाजारपेठ एक लाख कोटी डॉलरचा टप्पा गाठण्याच्या मार्गावर आहे..भारतासाठी धोक्याची घंटा?आपण सुरक्षित असलो, तरी संपूर्णपणे निर्धास्त राहून चालणार नाही. भारतासाठी काही छुपे धोके नक्कीच आहेत.उत्पन्नापेक्षा घरे महाग : अनेक शहरांमध्ये घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या उत्पन्नापेक्षा खूप जास्त वेगाने वाढल्या आहेत.कर्जाचा वाढता बोजा : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, गृहकर्जाचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. व्याजदर दीर्घकाळ चढे राहिले किंवा आयटी/कॉर्पोरेट क्षेत्रात नोकऱ्यांवर गदा आली, तर हा फुगा महाग पडू शकतो.शेअर बाजाराला फटका : रिअल इस्टेट हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील 'मल्टीप्लायर सेक्टर'आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रात मंदी आली, तर त्याचा थेट फटका रिअल्टी, बँकिंग, सिमेंट, पेंट, आणि कन्झ्युमर सेक्टरला बसेल. कारण घर बांधणी सुरू राहिली, की बँकांचा कर्ज व्यवसाय वाढतो, सिमेंट-लोखंड खपते आणि पेंटपासून फर्निचरपर्यंत प्रत्येकाला रोजगार मिळतो. .निष्कर्ष :चीनमधील प्रापर्टी बबल फुटला आहे, हा जगासाठी एक मोठा आर्थिक धडा आहे. भारताला सध्या कोणताही तातडीचा धोका नाही; पण, भविष्यात आपण फक्त आलिशान, उंची गृहप्रकल्पांच्या मागे लागलो आणि सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या घरांकडे दुर्लक्ष केले, तर या व्यवसायावर ताण येऊ शकतो. भारताचा रिअल इस्टेट रथ सध्या योग्य गतीने धावतोय, फक्त चाकाला 'सट्टेबाजी' आणि 'अवाजवी किमती'चा ब्रेक लागू न देणे, हेच आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे ठरेल..भारत आणि चीनमध्ये फरक काय?चीनची ही अवस्था पाहून भारतीय गुंतवणूकदार थोडे घाबरले आहेत; पण भारताची परिस्थिती चीनपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे.गुंतवणूक विरुद्ध गरज : चीनमध्ये लोकांनी घरे राहण्यासाठी नाही, तर 'गुंतवणूक' म्हणून (सट्टेबाजीसाठी) खरेदी केली होती. भारतात मात्र अजूनही स्वतःच्या हक्काच्या घरासाठी खरेदी करणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे.'रेरा'चा कडक पहारा : चीनमध्ये बिल्डर ग्राहकांचे पैसे इतर प्रकल्पांमध्ये वळवायचे. भारतात 'रेरा' कायद्यामुळे बिल्डरवर कडक नियंत्रण आहे.बँकांचा सावध पवित्रा : भारतीय बँका गृहकर्ज देताना ग्राहकाची क्षमता आणि कागदपत्रांची कडक तपासणी करतात, ज्यामुळे बुडीत कर्जाचा (एनपीए) धोका कमी असतो.वेगवान शहरीकरण : संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, २०३० पर्यंत भारतातील ४० टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये राहू लागेल. यामुळे घरांची मागणी कायम राहणार आहे.