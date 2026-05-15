पेट्रोल-डिझेलनंतर CNGचे दरही वाढले; देशभरात नवे दर आजपासून लागू

Fuel Price Hike Hits CNG Users Across India मध्य पूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात इंधन दरात आजपासून वाढ करण्यात आलीय. पेट्रोल डिझेलचे दर प्रती लीटर ३ रुपयांपेक्षा जास्त वाढवले आहेत. तर सीएनजीच्या दरातही वाढ झाली आहे. नवे दर आजपासून लागू होणार आहेत. देशात सीएनजीच्या दरात प्रती किलो २ रुपयांनी वाढ झाली आहे. दिल्लीत सीएनजीचे दर ७९.०९ रुपये प्रती किलो इतके आहेत..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानंतर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आणि आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी तेल आणि गॅसच्या दरात वाढ होण्याचे संकेत दिले होते. पुरी आणि गव्हर्नर यांनी स्पष्ट केलं होतं की, तेल कंपन्यांवर दबाव वाढत असल्यानं दरवाढ जास्त काळ रोखता येणार नाही. यानंतर शुक्रवारी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात ३ रुपयांची तर सीएनजीच्या दरात २ रुपयांची वाढ करण्यात आलीय..Petrol-Diesel Rate: पेट्रोल-डिझेल महागले! काय आहे तुमच्या शहरातील आजचे दर .दिल्ली एनसीआरसह देशातील इतर शहरांमध्येही सीएनजीच्या सध्याच्या दरात प्रती किलो २ रुपये अतकी वाढ करण्यात आलीय. भारत जवळपास ६० टक्के नैसर्गिक गॅस आयात करतो. सध्या इराण अमेरिका युद्धामुळे पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आयजीएल, एमजीएलसह इतर गॅस कंपन्यांकडूनही दर वाढ करण्यात आलीय. आयातीचा खर्च वाढल्यानं त्याचा बोजा आता ग्राहकांवर टाकावा लागत आहे..युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ झालीय. याशिवाय कच्च्या तेलाचा पुरवठाही कमी झाला आहे. आयात खर्च वाढल्यानं तेल कंपन्यांना मोठा फटका सहन करावा लागत होता. सध्या तेल कंपन्यांना डिझेलवर प्रती लीटर २० रुपये तर पेट्रोलवर प्रती लीटर १० रुपये नुकसान होत असल्याचंही सरकारने म्हटलं होतं.