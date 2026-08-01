एलपीजी सिलिंडरच्या दरात मोठी कपात, २०० रुपयांनी झाले स्वस्त

तेल कंपन्यांनी ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला एलपीजी सिलिंडरचे नवे दर जाहीर केलेत. व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात मोठी कपात करण्यात आली आहे. १९ किलो सिलिंडरच्या दरात दिल्लीत २०२ रुपयांची तर कोलकात्यात २०९ रुपयांची कपात केलीय. एलपीजीच्या नव्या किंमती १ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, स्वयंपाकाच्या १४ किलो एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. .जुलै महिन्यातसुद्धा व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरात कपात केली होती. ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला केलेल्या नव्या कपातीमुळे दिल्लीत १९ किलो एलपीजी सिलिंडरची किंमत २७२८ रुपये इतकी झालीय. तर कोलकात्यात एलपीजीचे दर २८७२ रुपये झाले आहेत. गेल्या दोन महिन्यात दिल्लीत एलपीजी सिलिंडर ३८५ रुपयांनी स्वस्त झाले आहेत..New Rule From 1 August: 1 ऑगस्टपासून बदलणार अनेक नियम! LPG, रेल्वे तिकीट, बँकिंगसह 'हे' 5 मोठे बदल जाणून घ्या.तेल कंपन्या्ंकडून जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरात कपात केली होती. १९ किलो एलपीजी सिलिंडरचे दर १८३ रुपयांनी कमी केले होते. त्यावेळी दिल्लीत १९ किलो एलपीजी सिलिंडर ३११३ रुपयांवरून २९३० रुपयांवर तर कोलकात्यात ३२५५ रुपयांवरून ३०८१ रुपयांवर आले होते. आता ऑगस्टच्या पहिल्या दिवशीच एलपीजी सिलिंडरच्या दरात कपात केल्यानं व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे. .उज्ज्वला योजनेच्या काही लाभार्थ्यांना आजपासून स्वयंपाकाचा गॅस महाग होणार आहे. १ एप्रिल ते ३१ जुलै या दरम्यान, ज्या लाभार्थ्यांनी ४ सिलिंडर घेतले आहेत त्यांना या महिन्यात अनुदाम मिळणार नाही. त्यामुळे जवळपास ३०० रुपये जास्त मोजावे लागतील. सरकार उज्ज्वला योजनेंतर्गत फक्त ४ सिलिंडरवर अनुदान देते. याआधी ९ सिलिंडरसाठी अनुदान दिलं जात होतं. ते कमी करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.