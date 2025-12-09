Sakal Money

Corona Remedies IPO : पहिल्या दिवशी 67%, दुसऱ्या दिवशी 500% सबस्क्रिप्शन! तर GMP 28% पर्यंत; हा IPO घ्यावा की नाही?

Corona Remedies GMP : कोरोना रेमेडीजच्या आयपीओ सबस्क्रिप्शनचा उद्या शेवटचा दिवस आहे. आज दुसऱ्या दिवशी आयपीओनला 500% पेक्षा जास्त सबस्क्रिप्शन मिळाले आहे.
IPO

IPO

Sakal 

Vinod Dengale
Updated on

Corona Remedies : फार्मा क्षेत्रातील कोरोना रेमेडीज लिमिटेडच्या IPO चा आज दुसरा दिवस आहे. दुसऱ्या दिवशी दुपारी 2 वाजेपर्यंत IPO तब्बल 4.71 पट सबस्क्राइब झाला आहे, असे NSE डेटानुसार दिसून आले. त्यामुळे Meesho नंतर या आयपीओ ला देखील बाजारात चांगलीच मागणी दिसत आहे.

8 डिसेंबरला पहिल्या दिवशी NSE च्या माहितीप्रमाणे, कोरोना रेमेडीज IPO 62% भरला. एकूण 45,71,882 शेअर्सच्या तुलनेत 28,17,234 शेअर्ससाठी अर्ज आले.

Loading content, please wait...
Share Market
Stock Market
IPO
Investment
Investment Opportunities
IPO GMP
IPO Allotment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com