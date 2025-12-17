Credit Card : ₹3,000 पर्यंत कॅशबॅक; झिरो जॉइनिंग फी; UPI पेमेंट्सवरही फायदा! जाणून घ्या या नव्या क्रेडिट कार्डच्या खास ऑफर्स

PaisaSave Credit Card : भारतातील सर्वात मोठी कंज्युमर क्रेडिट मार्केटप्लेस आणि फ्री क्रेडिट स्कोअर प्लॅटफॉर्म पैसाबाजार आणि खाजगी खेसत्रातील येस बँक यांनी मिळून YES BANK Paisabazaar PaisaSave Credit Card लॉंच केला आहे. हे क्रेडिट कार्ड आपल्या कॅटेगरीमध्ये डायनिंग आणि ट्रॅवलवर सर्वाधिक कॅशबॅक देण्याऱ्या कार्डपैकी एक आहे. .PaisaSave क्रेडिट कार्ड विविध प्लॅटफॉर्मवरील खरेदीवर ६% कॅशबॅक देते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या कार्डसाठी कोणतीही जॉइनिंग फी नाहीये आणि इन्स्टंट ऑनलाइन ऍक्टिव्हशन आणि इतर खास सवलती व ऑफर्सही उपलब्ध आहेत. तुम्ही जर प्रवासासाठी योग्य कार्ड शोधात असाल किंवा वीकेंडला तुमचा बाहेर जेवणाचा प्लॅन असेल आणि तुम्हाला बचत करायची असेल तर हे क्रेडिट कार्ड तुमच्यासाठी महत्तवाचे आहे. .अपग्रेडेड कार्डमध्ये नवीन काय आहे? अपग्रेडेड PaisaSave क्रेडिट कार्ड आता डाईनिंग आणि ट्रॅव्हल खर्चावर सर्वाधिक कॅशबॅक आणि रिवॉर्ड्स देत आहे. यासोबतच या कार्डमध्ये प्रीमियम सवलती, शून्य जॉइनिंग फी, ऑनलाईन अॅक्टिव्हेशन प्रक्रिया यांसारख्या सुविधा यावर मिळणार आहे. पहिल्या वर्षात जॉइनिंग शुल्क नसले तरी दुसऱ्या वर्षापासून या कार्डवर वार्षिक शुल्क ₹499 आहे. मात्र, जर तुमचे RuPay क्रेडिट कार्डअसेल तर दुसऱ्या वर्षीही वार्षिक शुल्कही शून्य ठेवण्यात आले आहे..व्हर्च्युअल अॅक्टिव्हेशन अगदी सोपे PaisaSave क्रेडिट कार्ड अॅक्टिव्हेट करण्यासाठी तुम्हाला तासनतास वाट पाहावी लागणार नाही. वेबसाईटच्या माहितीनुसार ग्राहकांना इन्स्टंट व्हर्च्युअल अॅक्टिव्हेशन करता येणार आहे. हे कार्ड मुख्यतः अशा ग्राहकांसाठी बनवले आहे जे रोजच्या जीवनात डिजिटल पेमेंट्स ला प्राधान्य देतात पण त्यांना फिजिकल कार्डही हवे असते. .Gold Rate Today : चांदी सोन्यापेक्षा अधिक चमकली! सर्वकालीन रेकॉर्ड मोडला; भाव अजून वाढणार? आजचा धक्कादायक खुलासा.फायदा काय? या अपग्रेडेड कार्डद्वारे निवडक फूड आणि ट्रॅव्हल प्लॅटफॉर्मवर दर महिन्याला जास्तीस्त जास्त ३००० रुपये किंवा ६% पर्यंत कॅशबॅक मिळणार आहे. हा कॅशबॅक1. फूडसाठी - Zomato, Swiggy, EazyDiner2. ट्रॅव्हलसाठी - MakeMyTrip, Goibibo, Airbnb, तसेच Taj, Marriott, Radisson सारख्या हॉटेल चेनवर लागू होईल.एकदा महिन्याची ३००० रुपायांची मर्यादा पूर्ण झाली, तरीही डाइनिंग आणि ट्रॅव्हलवरील खर्चावर १ % कॅशबॅक मिळत राहील..Bharat Taxi Launch : झिरो कमिशनसोबत ‘भारत टॅक्सी’ सेवा लॉन्च; मिळणार अल्प दरात राइड्स, जाणून घ्या दर आणि बुकिंग प्रक्रिया.UPI कॅशबॅक मिळणार इतर ऑनलाइन खर्चांवर म्हणजेच दुकानांमधील २००० रुपयांपेक्षा जास्तीचे पेमेंट्स जर UPI द्वारे केले तर अमर्यादित १ % कॅशबॅक मिळू शकतो. त्यामुळे हे कार्ड फक्त प्रवास आणि जेवणापुरते मर्यादित न राहता, रोजच्या खर्चासाठीही फायद्याचे ठरणार आहे. कंपनीच्या माहितीनुसार, हे क्रेडिट कार्ड फिजिकल आणि व्हर्च्युअल दोन्ही स्वरूपात उपलब्ध आहे. फिजिकल कार्ड Mastercard नेटवर्कचे असेल तर व्हर्च्युअल कार्ड RuPay क्रेडिट कार्ड असेल ज्याचा वापर UPI व्यवहारांसाठी केला जाईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.