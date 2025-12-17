Sakal Money

Credit Card : ₹3,000 पर्यंत कॅशबॅक; झिरो जॉइनिंग फी; UPI पेमेंट्सवरही फायदा! जाणून घ्या या नव्या क्रेडिट कार्डच्या खास ऑफर्स

Paisabazaar and Yes Bank Credit Card : अपग्रेडेड PaisaSave क्रेडिट कार्ड फूड आणि ट्रॅव्हल पेमेंटसवर देत आहे ३००० रुपायांपर्यंतचा कॅशबॅक जाणून घ्या काय आहे हे नवीन क्रेडिट कार्ड...
Vinod Dengale
PaisaSave Credit Card : भारतातील सर्वात मोठी कंज्युमर क्रेडिट मार्केटप्लेस आणि फ्री क्रेडिट स्कोअर प्लॅटफॉर्म पैसाबाजार आणि खाजगी खेसत्रातील येस बँक यांनी मिळून YES BANK Paisabazaar PaisaSave Credit Card लॉंच केला आहे. हे क्रेडिट कार्ड आपल्या कॅटेगरीमध्ये डायनिंग आणि ट्रॅवलवर सर्वाधिक कॅशबॅक देण्याऱ्या कार्डपैकी एक आहे.

