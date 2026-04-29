कच्चं तेल १११ डॉलरच्या वर, अनेक देशात इंधन दराचा भडका; हाँगकाँगमध्ये पेट्रोल सर्वात महाग, ३९३ रुपये प्रति लीटर

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. अनेक देशांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती भडकल्या आहेत. पेट्रोलचे दर दुप्पट वाढले असून डिझेलही अडीचपट महाग झाले आहे. इराण-अमेरिका युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती १११ डॉलर प्रति बॅरेलच्या वर पोहोचल्या आहेत. युद्धाआधी याच किंमती ७० डॉलर प्रति बॅरेल इतक्या होत्या. कच्च्या तेलाचे दर वाढल्यानं जगभरातील अनेक देशांमध्ये पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढत आहेत. Crude Oil Above 111 Dollars Fuel Prices Surge Worldwide.पश्चिम आशियातील संकटामुळे जगात सर्वात महाग पेट्रोल हाँगकाँगमध्ये विकलं जात आहे. हाँगकाँगमध्ये ३९३ रुपये प्रति लीटर दराने पेट्रोलची विक्री होत आहे. तर सर्वात स्वस्त पेट्रोल लिबियात विकलं जात आहे. लिबियात पेट्रोलची किंमत २.७३ रुपये प्रती लिटर इतकी आहे..LPG Gas Shortage India : देशात गॅसचे संकट आणखी तीव्र ! सौदी अरेबियातील 'या' मोठ्या कंपनीने बंद केला एलपीजी पुरवठा, धक्कादायक कारण समोर.युद्ध सुरू झाल्यानंतर अनेक देशांनी पेट्रोल-डिझेल दरात वाढ केलीय. मात्र भारतात अशी वाढ झालेली नाही. पेट्रोलचे दर सरासरी १०१ रुपये लीटर आहेत. तर भूटानमध्ये पेट्रोल जवळपास १०३ रुपये प्रति लीटर दराने विकलं जात आहे. पाकिस्तानमध्ये १३४ रुपये, चीनमध्ये १२५ तर श्रीलंकेत १३५ रुपये प्रती लीटर दराने पेट्रोलची विक्री होत आहे..नेपाळमध्ये एक लीटर पेट्रोलची किंमत १३७ रुपयांवर पोहोचली आहे. तर बांगलादेशमध्ये पेट्रोल १०७.७८ प्रती लीटर दराने विकलं जात आहे. म्यानमारमध्येही १४७.२५ रुपये प्रती लीटर इतका दर आहे..भारतात पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीनंतर पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढतील अशा चर्चा सुरू आहे. मात्र केंद्र सरकारकडून सध्या असा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय. पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलंय की, देशात पेट्रोलियम पदार्थांचा तुटवडा नाही. सरकारकडून पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. लोकांनी घाबरून जाऊन पेट्रोल-डिझेल अनावश्यक खरेदी टाळावी असंही आवाहन करण्यात आलंय.