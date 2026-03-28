Crude Oil: तेलाचा दर 2022 इतकाच… तरी भारतासाठी 24% महाग का? आणि दर कमी झाले तरी पेट्रोल का स्वस्त होत नाही?

Petrol Price In India: सध्या पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या अमेरिका-इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. शुक्रवारी ब्रेंट क्रूडच्या किमती प्रति बॅरल 114 डॉलरवर पोहोचल्या. भारतासाठी ही कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढ एका धक्क्यापेक्षा कमी नाही, कारण भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजांपैकी सुमारे 85% गरजा आयातीद्वारे पूर्ण करतो. आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती आता अंदाजे 2022च्या पातळीवर आहेत, परंतु भारताला तेल खरेदी करण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वीपेक्षा सुमारे 24% जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत..रुपयाचे मूल्य महत्त्वाचे भारताच्या संदर्भात, तेलाची खरी किंमत केवळ कच्च्या तेलाच्या किमतीवरच नाही, तर डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या विनिमय दरावरही अवलंबून असते. तेलाचे पैसे डॉलरमध्ये दिले जात असल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती स्थिर राहिल्या तरी, रुपया कमकुवत झाल्याने ते आपल्यासाठी अधिक महाग होते. 2022 मध्ये रुपया-डॉलरचा दर कमी होता, त्यामुळे आपण कच्च्या तेलासाठी कमी पैसे देत होतो..2022 आणि 2026 ची तुलना CMIE च्या आकडेवारीनुसार मार्च 2022 मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीला, ब्रेंट क्रूड तेलाची किंमत प्रति बॅरल $117.2 होती. त्यावेळी, 1 डॉलरचे मूल्य 76.24 रुपये होते त्यामुळे भारताला प्रति बॅरल 8,935 रुपये द्यावे लागत होते. 20 मार्च 2026 रोजी, ब्रेंट क्रूड तेलाची किंमत प्रति बॅरल $118.4 आहे. आता 1डॉलरची किंमत 93.35 रुपयांपर्यंत घसरली आहे. परिणामी, भारताला आता त्याच तेलाच्या बॅरलसाठी 11,053 रुपये द्यावे लागत आहे..दर कमी झाले तरी पेट्रोल महाग आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर कमी झाले तरी भारतात पेट्रोल-डिझेल लगेच स्वस्त होत नाहीत, याचं मुख्य कारण म्हणजे रुपया-डॉलरचा फरक आहे. भारत तेल आयात करताना डॉलरमध्ये पैसे देतो, त्यामुळे जर रुपया कमजोर झाला तर बाहेरून तेल स्वस्त असलं तरी आपल्यासाठी ते महाग पडतं. रुपयात मोजल्यावर तेलाची भारतात येण्याची किंमत (लँडिंग कॉस्ट) वाढलेली असते, त्यामुळे तेल कंपन्यांना दर कमी करणे कठीण जाते. म्हणजेच कच्चं तेल स्वस्त झालं तरी रुपया घसरला तर त्या स्वस्ताईचा पूर्ण फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचत नाही..सरकारी तिजोरीवरील दबावभारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती आता अधिकृतपणे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त झाल्या आहेत. त्यामुळे, बाजारानुसार त्या दररोज बदलल्या पाहिजेत. पण, भारतात असे होत नाही. याचे कारण म्हणजे सरकार पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींचे व्यवस्थापन करत आहे.कोविड-१९ महामारीच्या काळात जेव्हा तेलाच्या किमती कमी होत्या, तेव्हा सरकारने उत्पादन शुल्क वाढवले होते. याला "आर्थिक लाभ" किंवा सरकारी तिजोरीसाठी लॉटरी म्हटले गेले होते. आता, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असल्याने आणि रुपया 93 रुपयांच्या पुढे गेल्याने, सरकार दबावाखाली आहे. किरकोळ तेलाच्या किमती वाढवणे टाळण्यासाठी सरकारने उत्पादन शुल्क कमी केले आहे. याचा अर्थ असा की, महसुली तोटा सहन करून सरकार जनतेचे महागाईपासून संरक्षण करत आहे..बाजारावर तेलाच्या किमती सोडत येत नाही भारतासारख्या विकसनशील देशात इंधन हे फक्त एक वस्तू नसून महागाई आणि राजकीय संवेदनशीलतेशी थेट जोडलेले आहे. डिझेलचे दर वाढले की वाहतूक खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम दूध, भाजीपाला तसेच इतर आवश्यक वस्तूंच्या किमतींवर होतो. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खर्चात वाढ होते आणि त्याचे राजकीय परिणामही दिसून येतात. म्हणूनच भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर पूर्णपणे जागतिक बाजारावर सोडणे शक्य नसते. त्यामुळे, सरकारी तिजोरीचे नुकसान झाले तरी चालेल, पण सरकारने नेहमीच संतुलन साधले पाहिजे.