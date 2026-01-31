Sakal Money

Budget 2026 : क्रिप्‍टो कर आकारणीबाबत पुनर्विचार करण्‍याची गरज! बजेट 2026 मध्ये त्‍यासंदर्भात बदल करणे आवश्‍यक

Cryptocurrency in Budget 2025-26 : अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये सध्या चर्चेत असलेल्या क्रिप्‍टोच्या कर आकरणीबाबत मोठा बदल करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी चार व्यावहारीक मार्ग आहेत.
विक्रम सुब्‍बुराज

Cryptocurrency : भारतातील क्रिप्‍टो कर प्रणालीबाबत  विचार केला तर महामार्गावर बांधकाम सुरू असलेला टोल गेट  डोळ्यासमोर येतो. यामागे ध्‍येय स्‍पष्‍ट आहे, ते म्‍हणजे  वेगाने वाढणाऱ्या क्रिप्‍टो बाजारात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि सरकारला महसूल मिळावा. पण, या धोरणामधील काही बाबींमुळे, विशेषत: प्रत्‍येक व्‍यवहारावर आकारला जाणारा १ टक्‍का टीडीएस आणि नफ्यावर आकारला जाणारा ३० टक्‍के कर,  या नियमांमुळे अपेक्षेपेक्षा जास्त अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

