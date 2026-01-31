विक्रम सुब्बुराजCryptocurrency : भारतातील क्रिप्टो कर प्रणालीबाबत विचार केला तर महामार्गावर बांधकाम सुरू असलेला टोल गेट डोळ्यासमोर येतो. यामागे ध्येय स्पष्ट आहे, ते म्हणजे वेगाने वाढणाऱ्या क्रिप्टो बाजारात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि सरकारला महसूल मिळावा. पण, या धोरणामधील काही बाबींमुळे, विशेषत: प्रत्येक व्यवहारावर आकारला जाणारा १ टक्का टीडीएस आणि नफ्यावर आकारला जाणारा ३० टक्के कर, या नियमांमुळे अपेक्षेपेक्षा जास्त अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. .प्रथम, सध्याची व्यवस्था समजून घेऊया. फायनान्स अॅक्ट (आर्थिक अधिनियम) तदतूदीमध्ये लागू करण्यात आलेल्या धोरणानुसार, व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या ट्रान्सफरमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर आकारला जातो. हा कायदा खरेदी खर्चाव्यतिरिक्त इतर कोणताही खर्च वजा करण्याची परवानगी देत नाही. तसेच, क्रिप्टोमधील नुकसान इतर कोणत्याही उत्पन्नाशी समायोजित करण्याची किंवा ते नुकसान पुढे घेऊन जाण्याची देखील परवानगी यात नाही. याशिवाय, व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या प्रत्येक व्यवहारावर १ टक्के टीडीएस आकारला जातो. हा टीडीएस सरकारला व्यवहारांचा मागोवा घेण्यासाठी वापरला जातो..काही महत्त्वाचे आकडेसंसदीय आकडेवारीनुसार, क्रिप्टो एक्स्चेंज प्लॅटफॉर्म्सच्या माध्यमातून जमा झालेला एकूण टीडीएस आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये २२१.२७ कोटी रुपये, २०२३-२४ मध्ये ३६२.७० कोटी रुपये आणि २०२४-२५ मध्ये ५११.८३ कोटी रुपये होता. त्याच अधिकृत उत्तरात कर चौकशीद्वारे क्रिप्टो व्यवहारांशी संबंधित लपवलेले उत्पन्नही सापडल्याचे नमूद आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, ही कर प्रणाली आधीच सरकारला आवश्यक माहिती पुरवते, आणि टीडीएसकडून हीच अपेक्षा असते..Budget 2026 : बजेट 1 फेब्रुवारीलाच का सादर केल जात? पूर्वी वेगळी तारीख होती, ब्रिटिश काळातील प्रथा मोदी सरकारने का बदलली? .मुख्य समस्या म्हणजे, सध्याच्या कर प्रणालीचा दर आणि रचना यामुळे कायदेशीर आणि प्रामाणिक व्यवहार भारतीय व नियमन केलेल्या एक्सचेंजपासून दूर जात आहेत. भारत लहान किंवा दुर्लक्षित करता येणारी बाजारपेठ नाही. चेनालिसिसने जगभरात क्रिप्टोचा अवलंब करणाऱ्या देशांमध्ये भारताला अव्वल स्थान दिले आहे. यामधून मोठ्या प्रमाणात लोक क्रिप्टो वापरत असल्याचे दिसून येते. कर प्रणाली खूप कठोर असेल, तर लोक नियम टाळण्याकडे वळू शकतात..अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये सरकारी नियंत्रण कायम ठेवत या त्रुटी सुधारता येऊ शकतात. त्यासाठी चार व्यावहारिक बदल महत्त्वाचे ठरू शकतात:1) टीडीएसचे तर्कसंगतीकरण करा: देखरेखीसाठी, भांडवल कपातीसाठी नाहीव्यवहाराच्या एकूण मूल्यावर १ टक्के कपात ही नफ्यावरचा कर नाही, तर व्यवहारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पैशावर होणारी थेट कपात आहे. सक्रिय ट्रेडर्स आणि मार्केट मेकर्ससाठी ही कपात प्रत्येक व्यवहारावरचा कर ठरते. टीडीएसचा दर कमी केल्यास (किंवा किमान मर्यादा वाढवल्यास) ऑडिटची नोंद राहील आणि व्यवहार भारताबाहेर जाण्याची शक्यता कमी होईल.2) ठरावीक अटींसह नुकसान समायोजन आणि पुढे नेण्याची मुभाव्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या नुकसानीचे समायोजन किंवा ते पुढे नेण्यास परवानगी न देणारे सध्याचे धोरण अतिशय कडक आहे. अधिक संतुलित धोरणात क्रिप्टो-ते-क्रिप्टो नुकसान समायोजन आणि काही वर्षांसाठी ते पुढे नेण्याची मुभा देता येईल. यासाठी स्पष्ट रिपोर्टिंग नियम आवश्यक आहेत. यामुळे कर प्रणाली आर्थिक वास्तवाशी अधिक जुळणारी बनेल.3) दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन गुंतवणुकीत फरक कराएकच कर दर दोन वर्षांची गुंतवणूक आणि दोन तासांची ट्रेडिंग एकाच पातळीवर आणतो, जे योग्य नाही. भारत टप्प्याटप्प्याने कर दर लागू करून दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊ शकतो. उदाहरणार्थ, जास्त काळ मालमत्ता ठेवणाऱ्यांसाठी कमी कर दर आणि अल्पकालीन व्यवहारांसाठी जास्त कर दर ठेवता येईल. हा मुद्दा सवलत देण्याचा नाही, तर बाजारात स्थिरता आणि पारदर्शकता वाढवण्याचा आहे.4) व्याख्या आणि कराची व्याप्ती स्पष्ट कराफायनान्स बिल २०२५ मध्ये व्हीडीएची व्याख्या वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून क्रिप्टोग्राफिक तंत्रज्ञानावर आधारित कोणतीही क्रिप्टो मालमत्ता यात समाविष्ट होणार आहे. कराची व्याप्ती वाढत असताना स्पष्ट नियम असणे अत्यावश्यक आहे. काय समाविष्ट आहे, मध्यस्थांनी नियम कसे पाळावेत आणि गुंतवणूकदारांनी माहिती कशी द्यावी, याबाबत ठोस मार्गदर्शक तत्त्वे हवीत. स्पष्टता नसेल, तर चुका आणि गैरव्यवहार दोन्ही वाढतात..Budget 2026 : 1997-98 चं ‘ड्रीम बजेट’! पी. चिदंबरम यांच्या निर्णयांनी भारताची अर्थव्यवस्था कशी बदलली?.भारताला विकास आणि प्रशासन यापैकी एकाची निवड करावी लागणार नाही. उत्तम कर धोरण केवळ कर गोळा करत नाही, तर लोकांना पारदर्शक आणि नियमबद्ध मार्ग निवडण्यास प्रवृत्त करते. अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये क्रिप्टो कर प्रणाली अधिक सोपी, गुंतवणूक-अनुकूल आणि अंमलबजावणीस सोयीची करण्याची संधी आहे. योग्य प्रोत्साहन दिल्यास बाजार अधिक पारदर्शक बनेल आणि सरकारलाही आवश्यक ऑडिट माहिती मिळत राहील.(लेखक हे Giottus.com चे सीईओ आहेत).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.