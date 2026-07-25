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Dharmendra Pradhan Net Worth: देशाचे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान किती कोटींच्या संपत्तीचे मालक? प्रतिज्ञापत्रातून समोर आली माहिती

Dharmendra Pradhan Net Worth 2026: NEET वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान पुन्हा चर्चेत आले आहेत. 2024 च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रातून धर्मेंद्र प्रधान यांच्या आर्थिक स्थितीची माहिती समोर आली आहे.
Dharmendra Pradhan Net Worth

Dharmendra Pradhan Net Worth: How Rich Is India's Education Minister? Assets Revealed in Election Affidavit

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Dharmendra Pradhan Net Worth: देशात NEET (नीट) परीक्षा पेपर फुटीच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीत राजकीय वातावरण तापले आहे. दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असून, विरोधी पक्षांकडून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर धर्मेंद्र प्रधान यांची संपत्ती हा चर्चेचा विषय ठरत आहे.

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