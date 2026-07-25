Dharmendra Pradhan Net Worth: देशाचे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान किती कोटींच्या संपत्तीचे मालक? प्रतिज्ञापत्रातून समोर आली माहिती

Dharmendra Pradhan Net Worth: देशात NEET (नीट) परीक्षा पेपर फुटीच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीत राजकीय वातावरण तापले आहे. दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असून, विरोधी पक्षांकडून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर धर्मेंद्र प्रधान यांची संपत्ती हा चर्चेचा विषय ठरत आहे. .किती आहे एकूण संपत्ती?धर्मेंद्र प्रधान यांनी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, प्रधान यांची एकूण घोषित संपत्ती 6.92 कोटी रुपये आहे. तर त्यांच्यावर 53.37 लाख रुपयांचे कर्ज आणि इतर देणी असल्याची नोंदही करण्यात आली आहे..MPSC Talathi Exam 2026: MPSC कडून तलाठी परीक्षेचा अभ्यासक्रम जाहीर! जाणून घ्या पेपर पॅटर्न, विषय आणि गुणपद्धती.पत्नीचे उत्पन्न अधिक2022-23 या आर्थिक वर्षातील तपशीलानुसार, धर्मेंद्र प्रधान यांचे वार्षिक उत्पन्न 12.75 लाख रुपये आहे. मात्र, त्यांच्या पत्नीचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे 49.92 लाख असून ते त्यांच्या उत्पन्नापेक्षा खूप जास्त आहे..बँक ठेवी आणि म्युच्युअल फंडधर्मेंद्र प्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबाने मोठ्या प्रमाणात सुरक्षित गुंतवणुकीवर भर दिला आहे. यात 92 हजार रुपयांची कॅश आहे. तसेच बँक ठेवी म्हणजेच FD आणि पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF) चे पैसे मिळून सुमारे 1.80 कोटी रुपयांची बचत आहे.याशिवाय त्यांनी 80.40 लाख रुपये हे म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवले असून, 67.72 लाख रुपये किमतीच्या विमा पॉलिसीही आहेत..कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जवाटपधर्मेंद्र प्रधान यांनी पंजाब नॅशनल बँक आणि आयडीबीआय बँक यांच्याकडून मिळून 31.38 लाखांचे कर्ज घेतले आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी आपल्या पत्नीला 10 लाख रुपयांचे कर्ज दिल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे..मालमत्तास्थावर मालमत्तेच्या बाबतीतही त्यांची चांगली गुंतवणूक आहे. ओडिशामध्ये त्यांच्या नावावर 12 लाखांची शेत जमीन आणि 20.50 लाखांची बिगरशेती जमीन आहे. तसेच गाझियाबाद आणि भुवनेश्वर येथे त्यांच्या व पत्नीच्या नावावर मिळून सुमारे 1.98 कोटींची निवासी मालमत्ता आहे..Gold Rate Today: आठवड्याच्या शेवटी सोन्याच्या भावात मोठा बदल! 10 ग्रॅम कितीला? पाहा तुमच्या शहरातील सोनं-चांदीचा ताजा भाव.सोने-चांदी आणि वाहनधर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे 200 ग्रॅम सोने आणि 2.5 किलो चांदी आहे. त्यांच्या पत्नीच्या नावावर 500 ग्रॅम सोने आणि 10 किलो चांदी असल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे. वाहनांबाबत बोलायचे झाल्यास, धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे 2011 मॉडेलची होंडा सिटि कार आहे, तर त्यांच्या पत्नीच्या नावावर काही व्यावसायिक वाहने नोंदणीकृत आहेत.टीप - संबंधित सर्व माहिती Myneta वेबसाइट वरील 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान धर्मेंद्र प्रधान यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.